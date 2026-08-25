Joan Gaspart, expresidente del Barça: "Hablé con Gil Marín por Julián Álvarez y me dijo que no perdiera el tiempo"

El caso de Julián Álvarez sigue sumando capítulos y el último tiene como protagonista a Joan Gaspart. El expresidente del FC Barcelona explicó en 'Jijantes' que mantuvo una conversación con Miguel Ángel Gil Marín, máximo responsable ejecutivo del Atlético de Madrid, y que la respuesta del dirigente rojiblanco fue tajante cuando hablaron sobre la posibilidad de que el argentino recale en el Barça.

"Como culé, yo estoy muy agradecido de que quiera venir al Barça. Hablé ayer con Gil Marín y me dijo que si le quería preguntar por el Barça y Julián, no perdiera el tiempo", declaró.

Las palabras de Gaspart llegan en un momento especialmente delicado para el delantero argentino. Julián expresó su deseo de abandonar el Atlético, pero el club rojiblanco se ha cerrado en banda a negociar con el Barça. Gil Marín ya había sido contundente durante el verano, asegurando que no aceptarían una propuesta del conjunto catalán ni siquiera por cantidades muy elevadas.

La postura no ha cambiado con el paso de las semanas. Enrique Cerezo también ha dado por cerrado el caso ("nunca hemos tenido intención de venderlo"), asegurando que Julián seguirá en el Atlético, mientras que Diego Simeone ha defendido la importancia del argentino dentro de su proyecto.

Un momento límite para Julián

El conflicto ha dejado al delantero en una situación incómoda. Después de manifestar durante el Mundial de 2026 su deseo de cambiar de aires, Julián se reencontró el pasado domingo con la afición del Atlético en el Metropolitano. La respuesta fue contundente: silbidos, insultos y cánticos en su contra desde antes incluso del inicio del encuentro ante el Villarreal.

@Juanarrien9

El argentino fue uno de los grandes focos de atención durante el empate ante el submarino amarillo y abandonó el estadio, aconsejado por el club, sin protagonizar el habitual acercamiento a la grada, en una escena que reflejó la tensión existente entre el jugador y parte de la afición. El Atlético, lejos de rebajar su postura, mantiene que Julián no está en venta.

El Barça, cada vez más lejos

El FC Barcelona ha seguido pendiente de la situación, aunque el club blaugrana ya asume la dificultad de la operación. El Atlético ha rechazado diferentes fórmulas planteadas para intentar alcanzar un acuerdo y mantiene su negativa a reforzar a un rival directo.

En este escenario, la conversación que ahora revela Gaspart adquiere especial relevancia. El exdirigente blaugrana asegura haber hablado directamente con Gil Marín y transmite un mensaje muy claro: el Atlético no quiere ni sentarse a negociar con el Barça por Julián Álvarez.

El delantero, mientras tanto, se encuentra ante un escenario complicado. Quiere cambiar de aires; el Barça aparece como su destino soñado, pero el Atlético mantiene el pulso y se niega a facilitar su salida. La última palabra, de momento, sigue siendo rojiblanca.