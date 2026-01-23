Joan Gaspart, expresidente del Barça, estalla contra Real Madrid TV por el caso Negreira: "Todo es mentira"

Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, visitó el plató de 'Fanzone' de Gerard Romero y dejó claro su amor y pasión por el Barça, definiéndose incluso como un "enfermo" del club.

"Es una enfermedad. La gente piensa que a medida que te haces mayor pierdes pasión, pero es al revés. A medida que te haces más grande, todavía tienes más. Yo sufro mucho. Cuando estoy un poco disgustado me pongo la final de Wembley y sufro si el Kun mete el gol o no. Se tiene que estar muy enfermo", declaró.

El exdirigente del Barça se mostró crítico con Real Madrid Televisión por el tratamiento del caso Negreira y relató cómo, pese a haber prometido a su entorno no hablar del club blanco, acabó viendo por casualidad el canal y se indignó con la explicación que se daba sobre la ausencia de árbitros españoles en competiciones europeas.

"Unos decían que era porque la federación era española, otros que no. Y cuando iba a cambiar de canal dijeron que sabían el problema. Dijeron que el problema se llama Negreira, y me he encendido", explicó.

El expresidente azulgrana fue tajante respecto a la información difundida sobre el caso: "A partir de aquí os tengo que decir que todo lo que habéis podido leído es mentira. Esto me sabe más grave, porque ellos saben que es mentira y el juez lo dirá cuando lo tenga que decir".

Además, Gaspart aconsejó a los aficionados no dar audiencia a Real Madrid TV: "Por más que un día caigáis en el error de ver esta televisión, cambiad de canal enseguida. No vale la pena, porque os pondréis nerviosos".