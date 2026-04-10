Joan Gaspart estalla tras el FC Barcelona-Atlético de Madrid: "Tenemos que ser honestos"

El partido del FC Barcelona-Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League dejó una gran polémica arbitral que sigue generando debate en el entorno azulgrana a pocos días del duelo decisivo.

En el programa 'Sólo para Culés TV', varias voces del barcelonismo analizaron lo ocurrido con dureza, empezando por Jota Jordi, que no dudó en denunciar lo que considera un trato desigual: "Solo digo una cosa, pido y exijo que el martes podamos competir con las mismas normas. Ya está bien de que nos perjudiquen siempre a nosotros. Es que ayer no jugamos con 10, no. Ese no fue el tema, es que ayer jugamos contra 15".

El foco de la polémica estuvo en la expulsión de Pau Cubarsí y en varias acciones revisadas por el VAR, algo que también analizó Toni Freixa. El exdirectivo azulgrana cuestionó la decisión del colegiado y la interpretación de la jugada: "Van al VAR y la miran y no es ni falta. Giuliano pierde el control del balón, se le queda por detrás, levanta la espuela para recuperarlo y justo cuando levanta la espuela se produce ese contacto en el que Cubarsí es que ni le pone la mano en el hombro".

El abogado también habló de la interpretación del reglamento y de la necesidad de una postura más firme del club: "¿Es tonto? Sí, es tonto. ¿No quiere hacerlo? No. ¿Pero qué dice el reglamento? Penalti, pues penalti. Si yo lo que le pido al presidente del Barça es que de una vez por todas actúe".

Siguiendo los mismos pasos, Lluís Carrasco estalló por lo que considera una situación recurrente: "Estoy harto. No jugamos con el mismo reglamento y no puede ser que se juege con la ilusión del club con más seguidores del mundo y el club deportivo más importante del mundo".

Carrasco insistió en que el Barça debe cambiar su actitud en este tipo de escenarios: "No solo queremos la pelota, también queremos ganar. Hemos de decir basta. Somos unos pajaritos. Queremos y exigimos jugar con las mismas reglas porque si no es imposible".

En cambio, Joan Gaspart, a pesar de reconocer la polémica, dio un giro y evitó poner excusas: "Tenemos que empezar también a ser honestos y decir que si vamos a remontar la semana que viene, vamos a concentrarnos en que el señor Flick sepa que está en deuda con la afición".

Además, el expresidente del Barça lanzó un mensaje claro: "No cabreemos más a quien nos tiene que arbitrar la semana que viene y pidámosle a los jugadores y al entrenador que volvamos a ir a Madrid pensando que somos superiores deportivamente y que vamos a ganar el partido".