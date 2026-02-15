Joan Gaspart: "Apoyar a Laporta es apoyar al Barça"

Ante una persona con tanta pasión por el FC Barcelona como Joan Gaspart Solves (Barcelona, 1944), la sección 'Cinco preguntas' de las elecciones a la presidencia del club blaugrana se queda corta. El expresidente culé, sin embargo, atiende a SPORT con la amabilidad que le caracteriza para analizar el panorama previo a los comicios del próximo 15 de marzo. No tiene ninguna duda de que hará “un voto de agradecimiento a ‘Jan’” y pide a la oposición que deje "de pensar en el pasado y se centre en explicar sus proyectos de futuro".

¿Tiene claro a quién votará en las elecciones?

Sí, ya lo tengo decidido. Mi voto será de agradecimiento a Laporta, que ha hecho un buen trabajo y se merece los cinco años que le quedan como presidente, pues ya no podrá volverse a presentar. Deportivamente podemos estar muy felices con su trabajo, sobre todo con el fichaje de Hansi Flick, que ha sido un acierto enorme y creo que aún le quedan unos años para demostrar muchas cosas más; a nivel social se merece inaugurar como presidente el nuevo Spotify Camp Nou e iniciar el Espai Barça; en el asunto económico hay muchas opiniones, pero he asistido a todas las Asambleas y creo que ha sabido plantear las palancas y operaciones necesarias para mejorar la situación que se encontró. Estoy muy agradecido a él y creo que muchos socios estarán a favor de su continuidad.

¿Cree que la oposición siendo injusta con Laporta?

Desde el respeto absoluto y sin ser una crítica porque los conozco a todos y tengo claro que quieren mucho al club, me gustaría que los otros precandidatos hablaran más de lo que harán en el futuro y criticaran menos lo que nos le ha gustado de la gestión de Laporta. Esto no son unas elecciones políticas: la única ideología es el Barça. Y criticar a un presidente es criticar a tu familia. Los aspirantes a la presidencia deberían centrarse menos en los aspectos negativos, si es que los ha habido, y empezar a explicar sus programas y propuestas a los socios. Yo tengo tomada la decisión y no me convencerán, pero hay gente a la que sí que pueden hacer cambiar de opinión.

El presidente Laporta, por otra parte, no nos tiene que explicar nada porque continuará haciendo lo que ha hecho hasta ahora. No lo ha hecho todo bien, pero también ha sabido rectificar en algunas cuestiones y esto dice mucho a su favor. Por ejemplo, la Grada d'Animació. Es un acierto que vuelva: ojalá pueda estar en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, en el 6-0 que estoy seguro de que haremos contra el Atlético. También ha hecho ver al todopoderoso Florentino Pérez el error de continuar luchando por la Superliga... Estoy muy agradecido a Laporta y por ello tendrá mi voto de gratitud. Y mira que yo no he sido 'laportista' siempre, al contrario, pero en la vida hay que saber vivir el día a día y no pensar en el pasado. A mí me molestó mucho en su momento lo que hizo, pero no por ello no debo apoyarlo ahora. Apoyar a Laporta es apoyar al Barça.

La oposición de Laporta debería centrarse menos en los aspectos negativos, si es que los ha habido, y empezar a explicar sus programas y propuestas a los socios Joan Gaspart — Expresidente del FC Barcelona

¿Estas elecciones se celebran en el mejor momento posible?

Sí, sin ninguna duda. Lo digo por experiencia: yo fui elegido presidente del Barça el 1 de agosto, con todo hecho, los futbolistas concentrados y todo decidido por la junta anterior, de la que formaba parte. Lo lógico es empezar un mandato cuando puedes tomar todas las decisiones que consideres oportunas. Y ahora tendrá tiempo con el entrenador y con Deco para planificar la temporada con margen. Sobre la fecha, se habla mucho de la influencia de los resultados inmediatos pero creo que los socios del Barça somos muy inteligentes y votaremos pensando en lo mejor para el club independientemente de si hemos ganado o no los últimos partidos.

¿Qué cualidades debe tener el presidente ideal del Barça?

Una suma de muchas cosas. Yo solo tenía una, la pasión, pero se necesitan muchas más. Soy un loco del Barça [ríe]. El presidente Laporta y los otros candidatos deben tener mucho más conocimiento. Sobre todo del club y de su modelo de propiedad. 'Jan' ha prometido que no lo transformará en Sociedad Anónima como el 99,9% de los equipos. Un buen presidente también debe rodearse de un buen equipo ejecutivo y directivo.

Cuando piensa en las elecciones del Barça, ¿qué recuerdo le viene a la cabeza?

El Barça es una ideología única. Para mí fue una alegría inmensa y un orgullo que la mayoría de socios consideraran en el año 2000 que yo era el mejor candidato para presidir al club. Después las cosas fueron como fueron, pero hoy en día los socios me agradecen más mi trabajo que en su momento. Me encuentro a muchos socios por la calle y me recuerdan en positivo sin entrar en las decisiones que tomé. Valoran mi amor hacia la entidad y todo lo que hice por el Barça.