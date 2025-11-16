Joan Garcia vuelve para echar el cerrojo

El parón de selecciones ha servido, entre otras cosas, para que Hansi Flick recupere a algunos de los futbolistas que estaban de baja. Uno de ellos es Joan Garcia, que volverá a ‘fichar’ por el Barça unos meses después de haberlo hecho llegando desde el Espanyol en uno de los movimientos más polémicos de la última ventana de fichajes.

Si no ocurre ningún imprevisto, el portero de Sallent volverá a la titularidad el sábado ante el Athletic tras haberse perdido los últimos nueve partidos del equipo azulgrana por una lesión de menisco en la rodilla izquierda que sufrió en el campo del Oviedo el pasado 25 de septiembre y por la que fue sometido a una artroscopia. Hasta entonces, su rendimiento había sido sobresaliente. Solo un error importante, precisamente en Oviedo, sin consecuencias en el marcador y muchas intervenciones salvadoras. Paradas de mucho mérito tanto en Liga como en Champions, con un gran partido en Newcastle, que demostraron que su contratación había sido todo un acierto y que su juego encaja perfectamente con el modelo implantado por Flick.

Según el entorno del guardameta, Joan Garcia regresa con muy buenas sensaciones y con las mismas o más ganas que tenía cuando se vio obligado a parar. De hecho, nadie ha querido correr con su regreso a la portería, cumpliéndose los plazos marcados en su recuperación y teniendo como referencia este parón de selecciones. Con su regreso, se espera que el equipo recupere solidez defensiva. Siete partidos disputó el portero de Sallent antes de lesionarse, encajando cinco goles, con una media de 0,7 por partido, una media mucho mejor que la que ha acumulado el Barça en los nueves partidos que se ha perdido Joan Garcia y que ha sido de 1,88 tantos recibidos por encuentro. Un total de 17 goles encajados en nueve partidos.

Joan Garcia continúa entrenando con sus compañeros en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Joan Garcia, todo un seguro bajo palos, como ya había demostrado en el Espanyol la pasada temporada, había despejado dudas en el primer mes de competición, demostrando que también se defiende con el juego de pies y que es todo un especialista, por valentía y colocación, en las acciones de uno contra uno, tan necesarias en el Barça de Flick, jugando siempre al límite con la línea defensiva muy avanzada y buscando que los rivales caigan en fuera de juego, algo que están haciendo mucho menos esta temporada.

Su regreso al once titular coincidirá con dos partidos exigentes para los azulgranas: Athletic y Chelsea. La vuelta de Joan Garcia debe servir para ayudar a lograr dos objetivos. Uno es el de conseguir el liderato de LaLiga, ahora en poder del Real Madrid con tres puntos más que los azulgranas. El otro es el de meterse entre los ocho primeros de la Champions. Para ello, tras haber perdido ya cinco puntos en Europa, es imprescindible lograr un buen resultado en Londres.

El balance de Szczesny

El regreso de Joan Garcia a la portería significará la vuelta al banquillo de Wojciech Szczesny, el guardameta polaco que fichó por el Barça la pasada temporada para cubrir la baja de Ter Stegen y que ha cubierto este curso la del portero de Sallent. El rendimiento de Szczesny la pasada temporada, en la que el Barça ganó los tres títulos nacionales, fue de más a menos. Jugó 30 partidos y encajó 36 goles, logrando mantener su portería a cero en catorce encuentros.

No ha estado tan bien en el presente curso. No se le puede considerar culpable de los goles que ha encajado, pero tampoco ha salvado al equipo, siendo víctima de la endeblez defensiva que está mostrando el equipo. Ha disputado nueve partidos y tampoco se le recuerdan actuaciones memorables. Estuvo muy bien en el clásico, con penalti parado a Mbappé incluido, pero aquel partido acabó con derrota azulgrana. De hecho, sus números no son nada buenos. Ha encajado 17 goles en nueve encuentros y el Barça ha dejado de ganar cuatro de esos nueve choques. Derrotas contra el Real Madrid, Sevilla y PSG y empate en Brujas en un partido en el que el VAR le salvó de un error grosero en los últimos instantes del partido. Szczesny no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de los nueve partidos que ha jugado. El polaco, con 35 años, volverá al banquillo y estará preparado para cuando el equipo lo necesite