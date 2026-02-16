Joan Garcia se viste de héroe pese a quedarse sin 'clean sheet'

En el Metropolitano no tuvo su día pero como todo el equipo hizo un 'reset' y está siendo una pieza clave para mantener la portería a cero en Montilivi. Joan Garcia se está mostrando muy seguro en todas las acciones ofensivas del Girona.

Si alguien esperaba un Barça más prudente o que matizara su estilo andaba equivocado y el conjunto blaugrana sigue siendo fiel a su estilo arriesgado. Para la zaga y el portero la propuesta de Flick es la más desagradecida ya que los rivales llegan con mucho peligro.

Joan se está mostrando en el campo del Girona rápido, concentrado y con una gran capacidad para leer el juego y anticiparse a las acciones ofensivas del equipo de Míchel.

Joan Garcia aguantó con mucha deportividad en Cornellà / EFE

En el minuto seis, el portero catalán atajó sin problemas un centro raso peligroso. Tras una pérdida de Fermín, otro centro de Bryan Gil acabó en las manos de Joan Garcia en el minuto 16.

El Girona encontraba posibilidades ofensivas y en otra llegada peligrosa Joan atrapó el disparo de Vanat. Era el minuto 26 y seis minutos después llegaba la ocasión más clara de los locales con otro remate de Vanat salvado con maestría por el guardameta blaugrana. El paradón de Joan fue clave para no dar alas a los gerundenses.

En la segunda mitad Joan volvió a mostrarse contundente en las salidas y en el gol del empate no pudo hacer nada ya que Lemar remató a placer. En el minuto 68 el Girona rozó el 2-1 pero un cabezazo lo atrapó bien situado.

Joan nunca defrauda y en el minuto 71 sacó su mejor reperterio con una doble intervención solo al alcance de los mejores porteros del mundo. La doble parada de Joan fue una maravilla.

Pocos instantes después, otro error del Barça provocó una nueva oportunidad del Girona y otra intervención de emergencia de Joan con un uno para uno salvado estelar. Si en el primer tiempo resolvió bien las ocasiones de los gerundenses, en la segunda mitad fue un coloso.