Joan García vale su peso en oro: salvador en Vallecas

Bendito día en el que el Barça decidió apostarlo todo por Joan García. Un guardameta de presente y, sobre todo, futuro. Un fichaje estratégico para reforzar una portería que está en las mejores manos posibles. Y es que, el de Sallent, que venía de ser el mejor arquero de LaLiga EA Sports 2024/25, siendo vital en la permanencia del RCD Espanyol en Primera División y, un año antes, en el regreso de la entidad perica a la máxima categoría del fútbol español, dejó claro en este inicio de curso que esos 25 millones de cláusula de rescisión eran insultantes. Porque su talento bajo palos vale todos los millones del mundo.

En Vallecas, un escenario siempre hostil, dio un recital bajo palos. Con el césped en un estado preocupante, el de Sallent estuvo imperial ante un Rayo Vallecano que trató de sorprender a la adelantada línea defensiva de los de Hansi Flick. Firme en los balones laterales, correcto como siempre con los pies y atento para salir de su área para despejar cualquier balón dividido.

La joya de la corona, eso sí, fue su descomunal atajada al remate de Andrei Ratiu. Álvaro García le ganó la espalda a Jules Koundé, vio la llegada del lateral desde segunda línea y se la cedió para que rematara, complemente solo y sin marcaje, en boca de gol. Pero Joan García le negó el gol al futbolista rumano. Parada antológica del guardameta, que se estiró como pudo y estuvo perfecto de reflejos para mantener a flote a su equipo con aún el 0-0 en el marcador.

Ya en la segunda mitad, Joan volvió a lucirse con un nuevo paradón, también a bocajarro, pero a Isi Palazón. La acción, sin embargo, quedó anulada por fuera de juego previo. Minutos después, en el 57' para ser exactos, el de Sallent encendió (momentáneamente) las alarmas en el banquillo culé. Se dolió durante unos instantes de su espalda tras un choque fortuito con De Frutos, que se llevó la peor parte, pues se llevó un impacto en su rodilla derecha.

Salvador

Nada pudo hacer, eso sí, ante el tanto rayista convertido por el recién ingresado Fran Pérez. Y es que el ex del Valencia remató a placer un córner servido por Isi. Libre de marca, enganchó el balón con el interior de su pierna derecha y devolvió las tablas al marcador. Por primera vez en el encuentro, el Barça vivió ciertos minutos de incertidumbre mientras el Rayo, tras el tanto, se vino arriba.

Y otra vez Joan fue providencial para negarle, de nuevo, el tanto a Ratiu. Intentó superarle el lateral, pero el portero azulgrana reaccionó de maravilla. Tan solo dos minutos después, le ganó un mano a mano a De Frutos, que tiró el desmarque a la espalda de la zaga culé, pero su disparo se topó con un muro llamado Joan García.