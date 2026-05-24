Joan Garcia, Trofeo Zamora sin bajarse del autocar

Joan Garcia se aseguró su primer trofeo Zamora ‘sin bajarse del autocar’, como decía Helenio Herrera, o más exactamente sin salir del banquillo. Hansi Flick ‘protegió’ al meta de Sallent otorgando la titularidad a su compañero Wojciech Szczesny en el Valencia-Barça para que de esta manera no corriera el riesgo de encajar algún gol que pusiera en peligro su éxito. Y lo hizo con buen criterio teniendo en cuenta que el equipo, totalmente relajado tras asegurarse el título semanas atrás, se dejó ir y acabó encajando un 3-1 en Mestalla.

Joan Garcia ha encajado 21 goles en los 30 partidos de LaLiga 2025/26 que ha disputado, con un coeficiente de 0,70 y quince porterías a cero. Unas estadísticas más que remarcables y que no eran fáciles de recortar para su inmediato perseguidor, Thibaut Courtois.

El belga había recibido 26 tantos en 31 encuentros (0,84) y necesitaba dejar su portería a cero y que Joan recibiera, al menos, cuatro dianas. Al final, ni una cosa ni otra: fue 'Tek' el que se llevó las tres dianas del Valencia, y Courtois no pudo dejar a cero su portería en el último duelo de la campaña, ante el Athletic Club (4-2).

Al final, Hansi Flick protegió a Joan con buen criterio y ya antes de que arrancara el choque de Mestalla se acabaron las especulaciones: el portero catalán ya había cumplido el cupo mínimo de 28 partidos para que sus estadísticas fueran válidas en el Trofeo Zamora sin necesidad de jugar.

De esta manera, Joan cierra su primera temporada confirmando todos los buenos augurios que le precedían cuando firmó por el Barça. Se ha convertido en su propietario indiscutible superando las iras de los aficionados del Espanyol, que lo consideran un 'traidor', digiriendo con un temple envidiable el pulso inicial de Marc-André Ter Stegen y recuperándose en tiempo récord de una lesión de rodilla que podía truncar su aclimatación al Spotify Camp Nou.

Pendiente de la lista del Mundial 2026

El premio a su talento y constancia es inmenso, casi tanto como su futuro; porque a la Supercopa de España y la Liga que han inaugurado su palmarés a nivel colectivo se suma este Trofeo Zamora que regresa a las vitrinas del Museu del Barça dos cursos después, tras el éxito de Ter Stegen en la campaña 2022/23. Y todavía le queda una recompensa mayúscula: entrar finalmente en la lista de mundialistas que Luis de la Fuente dará a conocer este lunes 25 de mayo.

Por el momento, Joan Garcia suma el vigésimo segundo Zamora para el Barça; a sus 25 años y con su potencial, puede soñar con seguir la estela de los dos guardametas de la historia blaugrana más galardonados, Antoni Ramallets y Víctor Valdés, ambos con cinco entorchados en sus respectivos currículums.