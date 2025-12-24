“Con Joan Garcia estás tranquilo incluso cuando sale a por balones a los que no debería salir”

En muy poco tiempo, y a pesar de sufrir una lesión de rodilla que le apartó casi dos meses de los terrenos de juego, Joan Garcia se ha ganado a la afición del FC Barcelona. El portero de Sallent, por el que la dirección deportiva blaugrana pagó los 25 millones de cláusula de rescisión el pasado verano, se ha adueñado de la portería culé y se ha convertido en tiempo récord en el “número uno”, en palabras de Hansi Flick, bajo palos. Especialmente espectaculares han sido sus últimas actuaciones del año 2025.

Iñigo Arteaga, entrenador de porteros del RCD Espanyol entre verano 2023 y 2025, concedió una entrevista en ‘RAC 1’ para valorar el rendimiento de Joan Garcia en sus primeros meses en el Spotify Camp Nou. El también exjugador vasco dejó claro que tenía muy claro que el arquero catalán estaba muy preparado para el reto: “Sabíamos que era capaz de dar ese nivel, de demostrar que tiene capacidad para estar a la altura de un equipo que compite por todas las competiciones y en el que la presión es máxima. Ya se le veía entrenando: capacidad de filtrar pases, superar líneas… No había ninguna duda”.

Actualmente en el Watford inglés, Arteaga coincidió dos temporadas con Joan Garcia en el Espanyol, la de su irrupción (2023/24) y la de su consolidación (2024/25). “Por jerarquía y estatus Pacheco era el titular, pero todo el mundo sabía que cuando tuviera la oportunidad, Joan la aprovecharía. Y fue muy importante tanto en el ascenso primero como en la permanencia después”, recordó. “En el día a día me llamaba mucho la atención su capacidad de entendimiento de las cosas, de trabajo. Cómo estaba dispuesto siempre a encontrar soluciones a todo lo que pasaba sobre el terreno de juego”, añadió.

Sobre las virtudes del arquero catalán, Arteaga destacó su facilidad “de adaptación y de buscar soluciones al juego” y su capacidad de salto y de calcular bien la trayectoria del balón. “Es un avanzado. Cuando un balón va hacia el área, estás tranquilo porque sabes que está Joan que saldrá a por balones a los que incluso crees que no debería salir. Pero bueno, él arriesga y con mucha tranquilidad coge el balón y está dispuesto a iniciar un contraataque”, analizó sobre Joan Garcia, al que en un primer momento le corrigió un pequeño aspecto: “Se movía en exceso. Quería abarcar situaciones que no le correspondían a él. Ha mejorado mucho en este sentido”.

El regreso al RCDE Stadium

Iñigo Arteaga, que también elogió el “carácter” y la “educación extraordinaria” de Joan, cree que el derbi del próximo 3 de enero “se tiene que afrontar con normalidad”. “Él ya sabe lo que hay y lo que ha sido para el Espanyol. Sabía que ese traspaso tendría consecuencias. Creo que lo sobrellevará bien. Tendrá que saber aguantar la presión, pero es un profesional y creo que no tendrá problema para soportar esta situación”, opinó.

“¿Cómo me gustaría a mí que fuera? No tiene nada que ver respecto a cómo le van a recibir. Eso está claro. He estado dos años en el Espanyol y sé lo que sufre su afición en el día a día en Barcelona y en el resto de Catalunya. Entiendo que la llegada de Joan al Barcelona les ha hecho daño, era el nuevo símbolo del club, el jugador de cantera que destacaba y ganaba partidos él solo con el primer equipo. Lo puedo entender, pero me gustaría que lo recibieran como un experico más: que lo apretaran durante el partido y que después todo quedara en el olvido”, deseó.

Por último, Arteaga explicó que está “disfrutando un montón” con el Espanyol de Manolo González, quinto clasificado de la Liga. “Se lo merecen. La temporada pasada ya fue buena y han seguido en la misma línea”, finalizó.