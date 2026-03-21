Joan Garcia está para ser titular contra el Rayo Vallecano

Tras golear al Newcastle en el Spotify Camp Nou y meterse en los cuartos de final de la Champions, el Barça descansó el jueves y ha regresado este viernes a los entrenamientos. Los titulares ante el equipo inglés han realizado una sesión muy suave. Nada de cargas teniendo en cuenta que muchos futbolistas llegan con las piernas muy pesadas a esta fase de la temporada. Será este sábado cuando el entrenamiento estará ya más dirigido a preparar el partido de Liga contra el Rayo Vallecano y cuando Hansi Flick podrá decidir que portero se pone bajo palos.

Y es que el guardameta titular del Barça, Joan Garcia, tuvo que dejar el terreno de juego el miércoles tras notar un pinchazo en el gemelo de la pierna izquierda, siendo reemplazado por Szczesny. El portero de Sallent pasó pruebas el jueves que confirmaron que no sufre lesión alguna y este viernes ha entrado por primera vez en una lista de convocados de la selección española absoluta.

Flick tiene muy claro que no piensa arriesgar con ningún de sus futbolistas, pues sabe que llega la fase decisiva de la temporada en la que los equipos se juegan todos los títulos en disputa. No arriesgará tampoco con Joan Garcia, que este viernes hizo trabajo específico en el gimnasio. El de Sallent está para jugar, pero si en el entrenamiento de este sábado o el domingo el portero no se ve para ponerse bajo palos, será Szczesny quien ocupe su lugar ante el Rayo. A día de hoy, de todos modos, todo apunta a la titularidad de Joan Garcia.

Diferente es la situación de Eric Garcia. Tras descansar contra el Newcastle y el Sevilla por una sobrecarga, el defensa regresó al equipo en el partido de vuelta ante los ingleses. Solo aguantó 22 minutos sobre el terreno de juego. Volvieron las molestias y prefirió levantar la mano e irse al banquillo. No fueron necesarias las pruebas, pero este viernes también se quedó en el gimnasio y lo más probable es que, aunque entre en la lista de convocados, no juegue frente al Rayo Vallecano. Después llega el parón de selecciones y Eric podrá descansar para estar al cien por cien en el partido de Liga contra el Atlético de Madrid y en la eliminatoria de cuartos de Champions contra los de Diego Simeone.

Tras el parón, Flick también espera recuperar a Koundé, Frenkie de Jong y Balde, aunque este último podría tardar una semana más en poder estar disponible para el técnico alemán.