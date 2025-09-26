Joan Garcia ya sabe lo que es superar una lesión de menisco

No es la primera vez que Joan Garcia sufre una lesión de menisco. Si ahora ha sido el interno de la rodilla izquierda, hace unos años, siendo juvenil en el Espanyol, tuvo que estar seis meses de baja por una dolencia más importante, en este caso en el menisco externo de la rodilla derecha, y que también le hizo pasar por el quirófano.

SPORT

En unas declaraciones a SPORT de José Aurelio Gay el pasado mes de marzo, el que fuera entonces su entrenador en el filial blanquiazul explicaba que "en uno de los entrenamientos con el primer equipo, (Joan) se lesionó. Había tenido un problema de menisco en la rodilla, le tuvieron que operar y tuvo dificultades en la recuperación. Pasó un tiempo superando obstáculos, pero su recuperación fue buena".

Fue en octubre de 2018, cuando todavía estaba Joan Garcia en edad juvenil pero ya empezaba a 'sacar la cabeza' por el Espanyol B e incluso, a ser citado de manera puntual por el primer equipo del equipo blanquiazul. El club ya lo había identificado como un guardameta, junto a Ángel Fortuño, al que se debía 'testar' por su enorme proyección.

La pandemia que llegaría meses después tampoco ayudó en su recuperación, pues el fútbol, excepto en las categorías de élite, se paralizó a causa del confinamiento. Pero Joan regresó con el filial del RCD Espanyol a la siguiente temporada con todas las garantías para consolidarse y dar posteriormente el salto definitivo al primer equipo. Dejó totalmente atrás esta lesión de menisco, que fue más importante de la sufrida en la actualidad siendo ya guardameta del FC Barcelona.

El Carlos Tartiere, un estadio 'maldito' para Joan

Joan Garcia será sometido este sábado a una artroscopia tras la lesión sufrida en el Carlos Tartiere en una acción justo cuando el partido estaba llegando a su final. Un estadio del que no guarda buen recuerdo el de Sallent, pues en el mismo partido de este jueves, cometió un error en la salida del balón que supuso que el Real Oviedo se adelantara en el marcador.

Justo en la misma portería en la que, hace dos temporadas, cometió uno de los poquísimos lunares de un año excepcional que terminó con el ascenso de categoría de los de Manolo González. En la ida del play-off final, el Espanyol cayó 1-0 en Oviedo después de una falta lateral muy cerrada que se le complicó a Joan, logró sacar el balón con apuros, pero en el rechace, marcó Alemao. En la vuelta, el cuadro blanquiazul venció por 2-0 en el RCDE Stadium y ascendió de categoría.