Joan Garcia: "Sufrí con las pintadas porque vi sufrir a mi familia"

A pesar de todo el ruido que precedió su fichaje, Joan Garcia se ha adaptado con naturalidad al Barça de Flick. Así lo ha demostrado durante una pretemporada en la que ha impresionado a sus compañeros y ha dejado muy buenas sensaciones en los partidos. El meta ha hablado sobre sus sensaciones en este primer mes de azulgrana en las entrevistas que publican este jueves La Vanguardia y Mundo Deportivo.

"Deportivamente, no ha sido tan difícil cambiar el Espanyol por el Barça", asegura. "Quiero jugar muchos partidos y ganar títulos y aquí estoy cerca de conseguirlos". El meta, que podría ser inscrito finalmente para el debut liguero ante el Mallorca, destaca que no teme la presión del Barça. "Soy una persona fría, que intenta no desestabilizarse emocionalmente".

Desde su llegada tuvo que convivir con la tensión entre Ter Stegen y el club, una situación que no ha afectado su relación con el alemán. "Estoy muy bien con él, no tengo problemas, me tiene mucho respeto". Joan ha encontrado aliados en el vestuario para su integración, algunos ya los conocía de la selección. "Eric Garcia y Dani Olmo me están haciendo de guías dentro del vestuario".

Joan ha podido, además, comprobar desde dentro la dimensión de Lamine. "En los partidos parece muy bueno pero entrenando todas las acciones las hace bien". El meta desvela, asimismo, que lo que más le ha sorprendido "es la calidad de los del B", porque no los conocía. Sobre Flick, destaca "su intensidad" y apunta lo que le pide: "que siga como la temporada pasada", mientras que sus compañeros en la defensa, "que esté adelantado , que esté cerca de ellos".

La decisión y un regreso complejo

Joan Garcia asegura que, a pesar de la dificultad de cambiar el Espanyol por el Barça, "nunca tuve dudas de fichar". "Siento mucho cariño por el Espanyol pero persigo los sueños". Una decisión que provocó una reacción airada de la afición perica y algunas pintas que no llevo nada bien. "Sufrí con las pintadas en mi pueblo porque vi sufrir a mi familia y mi pueblo es mi sitio de desconexión".

Joan explicó así su decisión de ir al Barça: "No había ningún club que me ofreciese lo que el Barça a nivel deportivo y a nivel de lo que tiene formado. Me convenció el proyecto y me hicieron sentir que me querían de verdad, que hacían la apuesta con decisión".

El meta es consciente de lo que espera cuando regrese a la que fue su casa. "Será complicado volver. Hay que entender todas las opiniones y todos los pensamientos y voy dispuesto a ello". Además, justificó así el beso al escudo al Espanyol cuando lograron la permanencia. "Desde que llegué, siempre he hecho lo que sentía. En ese momento, por todo lo que habíamos pasado esos dos últimos años, me salió besar el escudo porque he sufrido mucho"

Su competencia

Joan Garcia también analizó a sus compañeros en la portería y lo que valora más de cada uno de ellos. Sobre Tek dijo que se queda "con la tranquilidad que transmite en la portería. Parece que lo hace todo fácil y es porque está bien colocado y entiende bien el juego y luego, además, tiene muchos reflejos". Mientras que de Ter Stegen destacó que es un portero "con un gran juego de pies, que entiende muy bien el juego y a demás tiene muchos reflejos".