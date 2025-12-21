Joan García sigue a lo suyo y demuestra por qué es el número uno

El Barça logró una victoria de mérito para proclamarse campeón de invierno tras ganar al Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica. El equipo azulgrana se llevó los tres puntos en un campo siempre complicado gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y de Lamine Yamal, en un partido sólido de todo el equipo pero con una actuación magistral y para el recuerdo de Joan García.

El guardameta de Sallent volvió a demostrar su calidad y confirmó por qué el Barça pagó su cláusula de 25 millones de euros en el mercado de fichajes de verano respondiendo con seguridad y realizando varias paradas clave que mantuvieron al Barça por delante en el marcador. La primera intervención importante llegó en el minuto 37, cuando el partido aún estaba 0-1. Buchanan se plantó ante él tras un error en la salida de balón de Balde y Joan se hizo grande y evitó el gol del Villarreal.

En la segunda parte volvió a ser decisivo. En apenas un minuto realizó dos grandes paradas de mérito. Primero detuvo un remate de Cardona tras una falta lateral y, justo después, sacó una mano espectacular para impedir el gol de Rafa Marín. Pese a que la jugada fue anulada por fuera de juego, Joan García demostró que se encontraba en un gran momento y que, pese al runrún generado la pasada jornada de Copa, el guardameta seguía siendo a día de hoy el portero más en forma de la plantilla azulgrana.

"Es el número 1"

Hansi Flick ya había comunicado en varias ocasiones que Joan Garcia había llegado a la portería azulgrana para ser el primer portero y por enésima vez se ha encargado de confirmarlo en el terreno de juego. “Lo más importante son los tres puntos y que Joan Garcia nos ha ayudado a mantener la portería a cero", dijo Hansi Flick en la rueda de prensa pospartido.

Al inicio de la temporada, el equipo encajó más goles de los que se esperaban con Tek en la portería, y mejorar en defensa se convirtió en una de las principales tareas del Hansi Flick. Con la vuelta de Joan García a la portería, el equipo ganó seguridad atrás y, en general, el Barça mejoró su nivel, recuperando la solidez que busca Flick en el equipo.