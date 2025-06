"Joan Garcia será el mejor portero del mundo"

Joan Garcia está en boca de todos, pero si alguien conoce bien al meta de Sallent, éste es Jesús Salvador. Actualmente en el staff técnico del Al-Ittihad, con el que ha conquistado la Liga y la King's Cup en Arabia Saudí, Salvador entrenó a Joan durante cuatro temporadas, desde su segundo año de Juvenil en el RCD Espanyol, cuando ya subía esporádicamente al primer equipo, hasta la 2022/2023, cuando el entrenador de porteros emprendió una nueva aventura profesional en Almería. Tras convivir en el día a día este tiempo, prepararle, enseñarle y corregirle, no tiene dudas con el próximo meta del FC Barcelona: "Acabará siendo el mejor del mundo".

"Por el rendimiento que ha dado va a dar un paso muy grande", aseguró Jesús Salvador en el programa 'La Bruixola del Radioestadio Catalunya', en Onda Cero. Lo que más destaca es que, ya desde que llegó al Espanyol en edad cadete, "percibes sus movimientos y que en cualquier corrección que le diera, mejoraba la acción en la siguiente repetición. Es un chico muy inteligente. Entiende el juego, lo que se le pide según el modelo de juego. Ahí está parte de su talento", explica Salvador.

"Un talento innato para leer el juego"

Por este motivo, Jesús Salvador está seguro que Joan se adaptará a otras maneras de jugar distintas a la del Espanyol, como sería el caso del Barça. "Tiene un talento innato para leer el juego. Lo hemos preparado en fase ofensiva para ser valiente y llevar el juego controlado desde atrás". Y añade: "Jugar lejos del área es fundamental para un portero".

Otras características que han hecho crecer al de Sallent es "su capacidad para leer lo que hace el rival. Ha sido parte del aprendizaje. Que el portero no solo se fijara en el balón, sino en el jugador y su comunicación no verbal. En eso hemos sido hasta pesados, para que estuviera pendiente de ello".

Jesús Salvador avala a su pupilo Joan Garcia / RFEF

Joan Garcia ha sido clave en el RCD Espanyol en las últimas dos temporadas. Primero para ascender al equipo a Primera División, y sobre todo después, para mantenerlo en la categoría. Pero no todo fue tan fácil, y como todos, también tuvo errores. "En mi última temporada en el Espanyol, con Diego Martínez y Luis García, había las dudas de si ponerlo ya. Vicente Moreno le dio la alternativa, pero el resultado no fue el esperado. Era un chico joven que venía de jugar muy poco por lesiones de rodilla, y yo le decía al míster que todos pueden fallar. Neuer, Ter Stegen, Valdés... a todos les ha pasado".

Tendrá un buen sucesor en el Espanyol

Hubo paciencia y se forjó un portero que ya está dando mucho de que hablar. "Pasa desapercibido fuera del campo, pero se transforma dentro. Tiene mucha personalidad, protagonismo en el juego aéreo. Está acostumbrado a recibir muchas ocasiones de gol y ahora, si acaba en el Barcelona, va a pasar a todo lo contrario. No tendrá tanta faena pero cuando la tenga, tendrá que ser altamente eficiente. Implica una concentración brutal. Ese aspecto no me asusta de Joan. Está preparado para incrementar su rendimiento", señala a Onda Cero.

Ángel Fortuño, guardameta del RCD Espanyol / RCD Espanyol

El RCD Espanyol se quedará sin su gran portero, pero Jesús Salvador ya ve al meta del filial blanquiazul, Ángel Fortuño, como su sucesor: "Yo le daría la oportunidad, sabiendo, como en el caso de Joan, que puede cometer algún error. Ángel es un portento físico, suple su menor altura que Joan con su impulso. Es muy potente, rápido y extremadamente valiente. Ha ido creciendo con el tiempo", concluyó en la entrevista.