Joan Garcia salvó al Barça y sentó cátedra frente al Athletic en San Mamés

Casi con toda probabilidad, las portadas de los diarios y los grandes titulares de los portales deportivas estarán ilustradas con grandes fotografías de Lamine Yamal. Su gol fue espectacular, sin lugar a dudas. Una diana providencial, tanto por su belleza como por su trascendencia final en el marcador. Lamine rompió el partido con su gol, pero el gran bastión sobre el que se cimentaron los tres puntos estuvo en poder de Joan Garcia.

El meta volvió a ser ese elemento fundamental cuando el resto del equipo anda escaso de ideas. Como ayer en San Mamés, donde el Barça firmó una primera mitad de lo más gris. En esos 45 minutos, solo el infortunio del Athletic y un par de intervenciones providenciales de Joan Garcia permitieron a los de Hansi Flick llegar al vestuario manteniendo el empate a cero.

Es verdad que el Barça tras el descanso fue capaz de imprimir un mayor ritmo al encuentro. Entre otras cosas porque Pedri hizo acto de presencia. El equipo estuvo mejor, rayó a un nivel aceptable y ganó. Justo lo que necesitaba en una de las salidas más difíciles que le quedaban en la presente temporada.

Registros notables

Lamine obró el pequeño milagro en ataque, pero la gesta defensiva vino de los guantes de Joan Garcia. En La Catedral firmó su decimotercera portería a cero en lo que va de temporada. -10 en Liga, una en Supercopa y dos más en la Copa-. Salvo un error a la hora de medir un balón aéreo, el de Sallent contó sus intervenciones por acierto.

Joan continúa blocando como nadie esos disparos a media y larga distancia. El mano a mano que brindó a Selton fue increíble y su recital a la hora de medir las salidas a la frontal del área y distribuir el balón con los pies fue, sencillamente, de manual. Una lectura de juego propia de un meta que parece que lleva años aplicando el sistema de juego de Flick.

Por cierto, y no es detalle menor, la exhibición de Joan Garcia llegó en San Mamés y frente a un Athletic que bajo palos tiene a otro meta espectacular: Unai Simón. En plena batalla por saber quién acompañará al portero del Athletic en el próximo Mundial, el azulgrana ayer dio otro paso al frente. Todo un problema para el seleccionador Luis de la Fuente.