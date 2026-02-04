Joan Garcia: "Tenemos que seguir a este ritmo en todas las competiciones"

Joan García cumplió con solvencia bajo palos en una nueva victoria azulgrana. A pesar de encajar un gol, el guardameta transmitió seguridad y dio tranquilidad a su defensa en un partido en el que apenas tuvo trabajo, ya que el Albacete generó muy pocas ocasiones claras de peligro.

Tras el encuentro, Joan García atendió a los medios y destacó la mejoría del equipo en ataque: “En los últimos partidos nos faltaba eficacia, pero hoy hemos tenido ocasiones. Tenemos que seguir trabajando en esta línea”. Con la salida de Ter Stegen, el portero de Sallent es actualmente el primer guardameta del Barça y se mostró muy satisfecho por la confianza recibida: “Muy contento de poder jugar. Siempre que el míster crea que debo hacerlo, quiero demostrar que puedo rendir y agradecerle la confianza”.

También tuvo palabras de elogio para Ronald Araújo, que regresó al once inicial con una gran actuación y gol incluido. “Estamos muy contentos por él. Queríamos que volviera a jugar de titular y con buenos minutos, y lo ha rendido con un gol. Está trabajando muy bien y se lo merecía”, concluyó.

Gerard Martín, de vuelva a su mejor nivel

El defensor recuperó su mejor nivel tras varios partidos de dudas y volvió a demostrar que es un jugador polivalente y fiable, capaz de rendir como lateral o central. En zona mixta aseguró: “No sé si somos favoritos, pero iremos a por todo”. Reconoció que el objetivo era pasar, aunque se sufrió, y destacó a Flick como una figura casi paterna para un equipo muy joven.