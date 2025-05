Joan García salva al Espanyol y abre la puerta de salida

El Espanyol logró la premanencia de Primera in extremis y con la conciencia tranquila por ser uno de los hérores blanquiazules que han obrado el milagro de la salvación Joan Garcia dejó abiertas de par en par las puertas del RCDE Stadium. En las próximas semanas se definirá su futuro, por el que se han interesado desde varios clubes de la Premier League a los dos grandes de LaLiga española, Barça y Real Madrid.

"Todo el mundo sabe la situación en la que me encuentro y en la que se encuentra el club, pero yo estaba centrado en dejar al equipo en Primera División. Yo, pase lo que pase me voy, si me voy, orgulloso de dejar al equipo en Primera División, que es lo que se merece, y que mi familia pueda venir a ver al equipo en Primera y ojalá siga así muchos años", dijo Joan Garcia tanto en los micrófonos de 'TV3' como en los de 'Dazn'.

🥺 “Si me voy, me voy orgulloso de dejar al Espanyol en primera división”



Joan Garcia, muy emocionado, habla sobre su futuro 🗣️#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OrzV4jO20C — DAZN España (@DAZN_ES) May 24, 2025

Durante toda la temporada, el guardameta de Sallent de Llobregat ha sido un valor seguro para el Espanyol que en buena medida ha conseguido la salvación por su excelente rendimiento. Así se lo reconoció la afición blanquiazul al final del agónico partido contra la UD Las Palmas. Uno de los cánticos de las celebraciones fue el de: "¡Joan quédate!", aunque parece difícil que vaya a ser así.

El triunfo asegura a la propiedad del Espanyol una buena montaña de ingresos, por diferentes motivos. El principal, obviamente, porque los clubes de Primera División tienen mayores ingresos asegurados. Pero, también, porque algunos contratos, como el de Joan Garcia, tienen cláusulas de salida que abarataban sus traspasos en caso de descenso.

Salvación y 25 'kilos': misión cumplida

Sería el caso de Joan Garcia, cuyo transfer como jugador de Primera, tiene una cláusula de 25 millones de euros que habría bajado a los 15 millones de consumarse el descenso que consiguió evitar finalmente el conjunto entrenado por Manolo González.

En cualquier caso, esos 25 'kilos' no parecían suficiente escollo para evitar la salida del guardameta perico que también desea poner a prueba su talento en un equipo capacitado para luchar por retos mayores.

La lista de clubes de la Premier con los que se ha relacionado a Joan Garcia es larga: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Aston Villa y Newcastle, aunque el Villa de Unai Emery parece que es el más interesado en su contratación. Pero también Barça y Real Madrid están pendientes del futuro del joven guardameta catalán (4 de mayo de 2001).

El Barça está pendiente de conocer la decisión definitiva de Wojciech Szczesny, que medita si acepta la oferta de renovación, pero su director deportivo, Deco de Souza, demostró esta semana que tiene bastante claro el futuro: "Dentro de uno o dos años, el Barça tendrá que tener otro portero. Tengo muy poca idea de porteros, pero Joan García es bueno".

Por su parte, un Real Madrid que está en plena reconstrucción también mantiene a Joan Garcia en la agenda por si se confirma la salida de Andrey Lunin. Pretendientes del máximo nivel que