Joan Garcia, a ritmo de Zamora

Joan Garcia se estrenó en una lista para la selección española este viernes de cara a los amistosos frente a Serbia y Egipto. El de Sallent está en plena forma y el susto ante el Newcastle ha quedado atrás. Su reto es conseguir más títulos con el Barça después de la Supercopa de España y aspirar a la Liga y la Champions League.

Los objetivos colectivos están por encima de cualquier otra consideración, pero Joan también tiene muchas opciones de llevarse el prestigioso trofeo Zamora al portero menos goleado del campeonato.

Su registro actual es de 17 goles recibidos en 22 partidos, lo que significa una media de 0,77. Joan Garcia se perdió 6 partidos por la lesión de menisco y debe llegar a los 28, jugando almenos 60 minutos para cumplir con el requisito que exige el trofeo.

Restan 10 jornadas por disputarse y con jugar 6 partidos más cumple con la normativa del Zamora. Por tanto, Joan Garcia lleva muy buen camino para llevarse el galardón ya que, salvo accidente, disputará todos los partidos hasta el final de la Liga.

De los 22 partidos jugados, además, ha dejado 11 porterías a cero. Su primera temporada en el Barça está resultando un éxito y se ha ganado a pulso estar en la relación de De la Fuente , por lo que tiene muchas opciones de acudir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lesiones de Courtois y Oblak

Además, su principal competidor por el Zamora, Thibaut Courtois estará un mes y medio de baja. El belga lleva 24 goles encajados en 28 encuentros, lo que supone una media de 0,86 dianas por encuentro, mientras que el último ganador, Joan Oblak también arrastra problemas físicos y su media es de 25 goles en 26 encuentros, un 0,96 por choque.

El resto de guardametas titulares de sus equipos han encajado una media superior al gol por encuentro, por lo que Joan Garcia se convierte en el principal favorito para llevarse la distinción.

Ter Stegen fue el último portero del Barça que consiguió el Zamora en la campaña 2022-23, con 0,49 goles recibidos por partido. El Barça de Xavi conquistó brillantemente el título de Liga con una gran regularidad del alemán.