Joan Garcia ya está a punto, pero Eric se cae

El entrenamiento del Barça sirvió para demostrar que Joan Garcia está completamente recuperado de la ligera molestia que sufrió en el gemelo en el partido ante el Newcastle de los octavos de final Champions League. El flamante internacional español trabajó con normalidad y saltará en el once titular frente al Rayo Vallecano. Hubo cierto suspense, puesto que fue el último en salir al campo de entrenamiento.

Cabe recordar que Joan Garcia fue sustituido en la recta final del encuentro del miércoles por Szczesny por precaución al notar que se le había cargado el gemelo. Un problema sin importancia, como el club manifestó en un comunicado, y que no le impidió estar en la relación de 27 convocados de Luis de la Fuente para los partidos amistosos frente a Serbia y Egipto del 27 y 31 de marzo respectivamente.

Joan Garcia lleva 11 porterías a cero en los 22 encuentros que ha disputado de Liga y con su rendimiento va camino de convertirse en el trofeo Zamora de la presente temporada. Su presencia es vital para este FC Barcelona y mantener la ventaja de cuatro puntos respecto al Real Madrid en LaLiga.

Eric aún no está a punto

La otra cara de la moneda es Eric Garcia, quien sigue sin superar la sobrecarga muscular que arrastra en los últimos días y no participó de la sesión. Por tanto, Eric, que ya fue sustituido a los 20 minutos ante el Newcastle, no estará a disposición de Flick, quien deberá elegir entre situar de nuevo a Araujo o dar confianza al joven Xavi Espart.

Espart es uno de los jóvenes que repite junto a Tommy, Álvaro Cortes y Kochen. El defensa uruguayo Patricio Pacífico, fichado en el mercado de invierno para el Barça Atlètic, también fue uno de los participantes.

La sesión se inició con muy buen ambiente, con Lamine Yamal bromeando con sus compañeros, y todos ellos muy animados para derrotar al conjunto rayista y afianzarse en el primer puesto de la clasificación.