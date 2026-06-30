Joan Garcia se pronuncia sobre el futuro de Ter Stegen

Aunque aún no ha disputado ni un minuto, Joan Garcia está disfrutando mucho de su primer Mundial con la selección española absoluta. Tras su gran primera temporada con la camiseta del FC Barcelona, en la que se ha llevado el Trofeo Zamora sin discusión, el de Sallent está asumiendo con "naturalidad" su rol en la Roja. "Todos tenemos claro lo que debemos aportar. De la Fuente no me ha dicho nada. Tanto los que juegan como los que no tenemos muy claro el objetivo", aseguró en una entrevista en 'RAC 1'.

El arquero catalán, lógicamente, está muy pendiente de todas las noticias que rodean a su club. Una de ellas, de hecho, tiene que ver con la portería. Concretamente, con el futuro de un Marc-André ter Stegen cuya llegada al Ajax de Míchel progresa adecuadamente. Joan Garcia se pronunció al respecto: "No sé cómo está el tema. Si todas las partes creen que es lo mejor para él y para los clubes... Espero que la decisión sea la mejor para Marc, que al final es lo más importante después de dos temporadas complicadas".

También tuvo buenas palabras el guardameta blaugrana hacia Wojciech Szczesny. "Me ha ayudado mucho, no solo en aspectos tácticos sino también en otras cuestiones", explicó antes de elogiar su facilidad para "asumir su rol esta temporada" tras "ser un portero importante a lo largo de su carrera". "La situación es buena para todos. Le gustaría jugar y también lo veo como una competencia que me exige estar a mi mejor nivel", añadió.

Gordon, "un gran acierto"

Además de bendecir el fichaje de Anthony Gordon, un extremo "al que sufrimos contra el Newcastle" por su "intensidad, presión y buenas decisiones con balón" y que "puede aportar muchísimo al Barça", Joan Garcia también aprobó la posible incorporación de Julián Álvarez, aunque en este caso fue menos contundente para evitar polémicas: "Todo el mundo sabe que es un gran jugador, pero es del Atlético. Poco podemos hacer con lo que decidan él y los clubes. No sabemos si lo que sale en la prensa es cierto o no y no le damos demasiada importancia".

Respecto a Lamine Yamal y su estado físico, por último, el meta dejó claro que "lo veo bien" y opinó que "los pasos que se han hecho han sido los buenos: irlo introduciendo poco a poco para que cogiera ritmo". "El otro día jugó todo el partido y sí que estaba un poco cansado, pero es normal. Con estos entrenamientos ya tiene el ritmo y creo que ahora lo podremos ver al 100%", vaticinó.