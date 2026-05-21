Joan Garcia, profeta en su tierra: orgullo de Sallent y nuevo embajador del Bages

Joan Garcia fue profeta en su tierra. El portero del Barça, nacido en Sallent, se convirtió este jueves en el gran protagonista de la primera edición de la Nit del Bages, un acto con vocación de continuidad que reunió en el Museu de l’Aigua i del Tèxtil de Manresa a 352 representantes del tejido social, económico, cultural, deportivo e institucional de la comarca.

El guardameta azulgrana fue el primer reconocido de esta nueva cita comarcal y, en clave futbolística, recogió las credenciales simbólicas como primer embajador del Bages. Garcia llegó al acto acompañado de su familia cuando los invitados ya estaban sentados en las mesas para disfrutar de una gala-cena que quiso reivindicar la fuerza y la identidad del territorio.

En una semana marcada por reconocimientos y celebraciones tras la temporada realizada con el Barça, Joan Garcia admitió antes del inicio del acto que el homenaje le hacía una especial ilusión. “Me hace sentir muy orgulloso este reconocimiento y me hizo ilusión cuando me lo dijeron. Es especial para la gente del Bages”, señaló el portero.

Joan Garcia, homenajeado en el Bages / Oscar Bayona

Con la mente en el Mundial

El azulgrana también fue preguntado por una posible convocatoria para el Mundial, una cuestión ante la que prefirió lanzar balones fuera. De lograrlo, sería el tercer futbolista del Bages en disputar una Copa del Mundo después de Basora y Guardiola.

Aun así, Garcia no escondió que representar a su comarca en una competición de dimensión global sería algo muy especial: “Representar al Bages en una competición a nivel mundial también me haría sentir orgulloso”.

El portero ejerció ya de perfecto anfitrión cuando se le preguntó qué recomendaría visitar a sus compañeros. “Todos los pueblos tienen su encanto, pero evidentemente Sallent. También hay mucha montaña para pasear. En todas partes hay alma y les haría un buen tour por toda la comarca”, explicó.

Y dejó abierta la posibilidad de hacer de guía: “Si en algún momento puedo, les haré venir”.

Sallent brilla en la Liga

Sallent vive un momento especialmente fértil en cuanto a futbolistas de élite. Además de Joan Garcia, nombres como Aitor Ruibal, y anteriormente Lluís González o Gabri, han situado al municipio en el mapa del fútbol profesional.

“Me gustaría compartir vestuario con alguno de ellos. Está muy bien que tengamos tanta representación, sobre todo en el fútbol”, apuntó el guardameta azulgrana.

La gala arrancó con una actuación de danza del grupo de Laura Bataller y fue presentada por el escritor manresano Genís Sinca y el humorista de RAC1 Guillem Estadella, que recorrió las mesas y provocó sonrisas y risas entre los asistentes.

El portero del Barça, homenajeado en el Bages / Oscar Bayona

"Parar los golpes"

Durante los parlamentos, el alcalde de Manresa, Marc Aloy, trazó una metáfora entre el oficio de Joan Garcia bajo palos y el carácter del Bages. “Ha surgido de la cantera del CE Manresa y se encuentra en una posición en la que debe parar los golpes que recibe el equipo desde atrás. Lo podemos trasladar a nuestro territorio: recibimos golpes, pero los encajamos y nos levantamos, como él hace cuando recibe un gol, aunque sean pocos”, afirmó.

Aloy celebró que “ya era hora” de que los treinta municipios del Bages se reunieran en una fiesta conjunta para demostrar que la comarca es “un territorio activo, desde Cardona hasta Montserrat”. Después tomó la palabra el presidente del Consell Comarcal, Eloi Hernández, anfitrión del acto, que definió el Bages como una tierra de “esfuerzo, constancia, talento, arraigo y proyección”.

Para Hernández, la gran fuerza de la comarca reside en “su gente” y en una identidad compartida que convierte al Bages en un territorio “lleno de personalidad”. La cena dio paso después al resto de la gala, con actuaciones musicales, glosas y la entrega del reconocimiento a Joan García, ya investido como primer embajador del Bages.