Joan Garcia, en la presentación del libro del exfutbolista Keko Martínez

Dos días después de la eliminación de Champions League ante el Atlético de Madrid, Joan Garcia apareció en público en un emplazamiento tan emblemático de Barcelona como La Pedrera en la presentación del libro 'Capital Trascendente'. Escrita por el exfutbolista profesional Keko Martínez, la obra es una propuesta para repensar el éxito personal, la riqueza y el propósito de la vida.

Keko fue jugador durante 20 años y disputó alrededor de 550 partidos entre Segunda A y Segunda B en los que acumuló casi 200 goles. Tras retirarse, se formó en Economía y Finanzas y en 2009 fundó 'Ariete Sports & Entertainment, firma especializada en planificación patrimonial, consejo vital y acompañamiento estratégico integral en la que ya confían más de 200 atletas, los cuales, en su conjunto, representan un patrimonio superior a 500 millones de euros.

Habló Marcel Granollers

En el acto, presentado por la periodista Susana Guasch, le acompañaron el guardameta del FC Barcelona y el tenista Marcel Granollers, ambos asesorados por el exjugador. El de Sallent captó los flashes de las cámaras y los medios presentes en el acto y se sentó en primera fila para apoyar a Keko, que jugó en equipos como el Espanyol o el Sant Andreu. No salió al estrado el arquero internacional para hablar, algo que sí hizo Granollers.

"Tenía mis inquietudes a nivel de futuro. Lógicamente, a mi edad ya veo un poco que se acerca el final de mi carrera y me preocupava y me preocupa lo que viene después. La verdad que les herramientas que tienen Keko y su equipo me daba una tranquilidad que me ayudaba mucho de cara a mi futuro", explicó Granollers.

Cuando te haces mayor ves que esto tiene fecha de caducidad Marcel Granollers — Tenista profesional

"Cuando eres más joven, al menos en mi caso, no tenía tanta inquietud. estaba muy focalizado solo en jugar. Y cuando te haces mayor vas viendo que esto tiene fecha de caducidad y cuando no haya el tenis qué pasará. Es ley de vida y son preguntas que me hago. Cada decisión dentro y fuera de la pista tiene una importancia grande. Con ellos tengo esa tranquilidad que el día que se acabe voy a estar controlado", añadía el tenista, que cayó el día anterior en el torneo de dobles del Open Banc Sabadell.

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El director de SPORT, Joan Vehils, fue uno de los invitados a la presentación en La Pedrera / Valentí Enrich

Joan se fotografió con ambos al final del acto y recibió un ejemplar firmado por el autor. Acompañado por Pol Martínez, del departamento de comunicación del Barça, abandonó el acto sin hacer declaraciones pese a ser preguntado por el arbitraje ante el Atlético de Madrid y por el título de Liga que ya acaricia el equipo, el que sería el segundo trofeo en la cuenta particular de Joan y también este curso para el Barça.