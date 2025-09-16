Joan Garcia, preparado para su primer gran examen

El FC Barcelona inicia este jueves (21:00 horas) su andadura en una nueva edición de la Champions League enfrentándose al Newcastle en St. James Park, en un encuentro correspondiente a la 1ª jornada de la Fase liga. Un partido que supondrá el debut de Joan Garcia en la máxima competición europea de clubes.

La gran apuesta del club culer en este mercado de fichajes tendrá su primer gran examen con la camiseta blaugrana. Hasta ahora, el guardameta de Sallent ha disputado cuatro encuentros en los que ha dejado la portería a cero en dos de ellos (Mallorca y Valencia) y ha encajado tres tantos.

Sin duda, su primera gran exhibición fue en Vallecas ante el Rayo. Los catalanes no pasaron del empate 1-1, pero Joan Garcia fue el auténtico protagonista del encuentro firmando cinco paradas de mérito. El Barça regresó a la capital catalana con un punto gracias a su guardameta.

El cambio de portería, pasando de la del Espanyol a la del Barça no se le ha quedado grande a Joan. Todo lo contrario. Ha sabido estar a la altura y dar la talla en situaciones defensivas diferentes a su etapa como blanquiazul, como bien pueden ser jugar con una línea defensiva mucho más avanzada o una mayor participación en la salida de balón con el juego de pies. De hecho, en el último partido frente al Valencia

En busca de grandes escenarios

Debutar en la Champions League y hacerlo en un estadio de la Premier League con tanta historia como es St. James Park es sinónimo de estrenarse por la puerta grande. Será la primera vez que Garcia participe en una competición europea, puesto que con el Espanyol no superó el plano nacional.

Las grandes noches de Joan Garcia antes de fichar por el Barça, precisamente, se limitaron a enfrentarse a los mejores equipos de LaLiga, como el propio equipo blaugrana en los derbis o ante el Real Madrid. De hecho, en Copa nunca superó la barrera de los octavos de final: lo hizo una sola vez en 2023 frente al Athletic en San Mamés (1-0).

Como blaugrana, si las lesiones le respetan y se mantiene la jerarquía establecida al inicio de la temporada en la portería, tendrá dos clásicos asegurados; así como, por el momento, siete partidos más de la Champions League, con el partido frente al Paris Saint-Germain en la capital catalana y la visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea como platos principales.

Tampoco ha recibido la llamada de la selección española absoluta, aunque es un firme candidato a ser convocado por Luis de la Fuente para el Mundial 2026 y ser uno de los tres guardametas de la 'roja'. Defendió la portería de la sub 21 en dos ocasiones y ambos encuentros fueron clasificatorios para el Europeo: en 2021 contra Malta y en 2023 ante Eslovaquia.

Otros posibles estrenos

De la actual plantilla del Barça, el único futbolista con ficha del primer equipo -además de Joan Garcia- que no ha debutado todavía en la Champions League es Marc Bernal. El centrocampista, que ya redebutó frente al Valencia tras más de un año de baja, podría tener, también, sus primeros minutos en la competición de las estrellas este mismo jueves.

Junto al canterano, otros jugadores con ficha del filial blaugrana. Nos referimos a Jofre Torrents o Toni Fernández, acostumbrados ya a la dinámica del primer equipo. En el caso del lateral, será más sencillo que sume minutos, ya que es la única alternativa que tiene Flick para dar relevo a Gerard Martín en el lateral izquierdo; mientras que el pequeño de los primos Fernández tiene más competencia en la delantera.

Cabe recordar que los otros dos fichajes de la temporada ya participaron en esta competición. Marcus Rashford tiene experiencia en la Champions League, con 37 partidos disputados en esta competición (33 con el Manchester United y cuatro con el Aston Villa) y Roony Bardghji también hizo lo propio con el Copenhague, con once encuentros.