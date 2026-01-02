Joan Garcia, preparado para su partido más difícil

Se acerca el día marcado para muchos en rojo en el calendario: el 3 de enero de 2026. El día en el que Joan Garcia regresará al RCDE Stadium y se enfrentará al Espanyol, el que fue su equipo durante las últimas nueve temporadas (desde 2021 en el primer equipo), pero defendiendo el escudo del FC Barcelona. Los aficionados blanquiazules no le perdonarán esta 'traición' al guardameta de Sallent y preparan un recibimiento hostil en el primer derbi de la temporada.

Joan Garcia fue uno de los héroes del Espanyol durante el curso pasado y podemos afirmar con rotundidad que fue uno de los máximos artífices de la salvación del equipo. Llegó como adolescente y se marchó como un hombre. La portería blanquiazul se le quedaba pequeña y los grandes equipos europeos pensaban en él como refuerzo bajo palos para la próxima década. Un fichaje estratégico y una oportunidad de mercado: su cláusula de rescisión, en el caso de mantener la categoría, quedaba estipulada en 25 millones de euros más IPC.

En el Barça vieron la oportunidad perfecta para encontrarle un relevo de garantías, de primer nivel y de rendimiento inmediato a Marc-André ter Stegen. Dicho y hecho. El 18 de junio, Joan Garcia se convirtió en nuevo portero del club blaugrana. Hizo caso omiso a los cantos de sirena provenientes de la Premier League y apostó por la opción más sensata y controvertida a la vez.

Una balanza decantada

Fichó por uno de los mejores clubes del mundo, con las garantías de ser el titular, de ganar títulos y sin necesidad de mudarse de ciudad, con la posibilidad de seguir viviendo cerca de su familia y amigos. Por contra, se iba al eterno rival. Una enemistad que siempre se ha fogueado entre los canteranos durante su paso por las categorías inferiores, aunque la rivalidad queda algo más diluida en la élite por la sideral distancia entre ambos equipos.

Desde que se oficializó su salida, Joan siempre ha tenido palabras amables y de agradecimiento por esta casi década como perico. Unos mensajes que han carecido de reciprocidad por parte de la masa social blanquiazul, la cual ha proferido todo tipo de insultos e improperios al portero y, ya puestos, también a sus más allegados.

La profesionalidad, no obstante, ha sido uno de los puntos fuertes de Joan Garcia desde bien jovencito. Su entorno asegura que el guardameta está preparado mentalmente para un encuentro de tal intensidad. Ha pasado las vacaciones navideñas en familia y ha desconectado unos días con su pareja en Praga. No está preocupado por lo que pueda suceder y se siente fuerte. Nuestro protagonista ha sentido el apoyo, cariño y confianza del FC Barcelona desde el primer minuto verbalizado públicamente en innumerables ocasiones por Hansi Flick en rueda de prensa. "Es el número uno", no se ha cansado de repetir el técnico alemán, quien no ha dudado ni un momento en que el de Sallent debe jugar el derbi sí o sí.

La posición del Espanyol

Con la voluntad de rebajar la tensión establecida en el ambiente, únicamente, por la masa social blanquiazul, el Espanyol emitió un comunicado en el que hizo "un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de nuestra afición", a la vez que confirmaba la prohibición de cualquier distintivo del FC Barcelona en todas las zonas del estadio y la instalación de una red entre la grada y ambas porterías para evitar el lanzamiento de objetos.

El club perico no quiere desviar el foco del gran momento deportivo que está viviendo el equipo: quinto en la clasificación y establecido en posiciones europeas desde hace dos meses. Además, el RCDE Stadium se encuentra apercibido de cierre por varios incidentes acaecidos la pasada temporada. El club se juega mucho. Todo un caldo de cultivo que sitúa al comportamiento de los aficionados del Espanyol en el ojo del huracán. Y Joan Garcia, centrado en hacer lo que mejor sabe: hacerse grande ante las adversidades y mantener el cerrojo en su portería para ayudar al Barça a sumar los tres puntos.