Joan Garcia pone la primera fecha a su regreso

Joan Garcia es uno de los muchos nombres que tiene Hansi Flick en la enfermería. El portero de Sallent se rompió en la última jugada ante el Oviedo y terminó pasando por quirófano. Una de las bajas más sensibles que tienen los azulgranas y los aficionados ya esperan su regreso a la portería.

Durante su recuperación, el portero aprovechó para ir a ver el encuentro entre FC Barcelona y Valencia Basket en el Palau Blaugrana junto a Eric Garcia. Los dos son grandes aficionados al baloncesto y, al no ir convocados con la selección, han podido acudir a ver la Euroliga.

En un tiempo muerto, Joan Garcia hizo una aproximación de cuándo será su vuelta a los terrenos de juego: "La rodilla va bien, todo bien. Sí, un mes más o menos. Iremos viendo cómo avanzo, pero por ahora va todo bien", explicó en Movistar Plus.

Con ese tiempo que indicó el portero, se quedaría fuera del clásico del próximo 26 de octubre, el próximo gran compromiso del Barça. Tras su lesión, se esperaba que pudiese llegar muy justo, pero las declaraciones de Joan Garcia pueden variar los tempos de su vuelta.

Por tanto, si se cumple el tiempo de baja, Szczensy debería jugar el encuentro en el Bernabéu, partido que él ya explicó que no esperaba jugar: "Le deseo una pronta recuperación y no cuento para nada en jugar el Clásico", en declaraciones a 'WP Sportowe Fakty'.

Los futbolistas azulgranas aprovecharon para ver el encuentro de baloncesto, aunque Joan Garcia confesó que el más fanático de los dos es el central de Martorell: "Me gusta, pero no tanto como Eric. Le gusta más. Nunca había estado tan cerca de la pista y lo estoy disfrutando mucho".

El central catalán sí que es un gran apasionado del baloncesto y se lo ha visto más de una vez en el Palau. Eric tampoco se marchó con la selección y aprovechó para animar a su equipo: "Me gusta ver mucho basket. Siempre que puedo intento venir, hay muy buen ambiente y esperemos con victoria".

Aunque el defensa confesó ser muy amigo de Isaac Nogués, escolta del Valencia Basket, en el encuentro entre ambos no había dudas de con quien iba: "No, yo soy del Barça. En eso no hay colores".