Joan Garcia: "Ojalá jugar con Messi en el Barça"

Joan Garcia está de vuelta. Se le espera para el próximo partido tras el parón liguero, el del 22 de noviembre contra el Athletic Club de Bilbao. Después, a principios de 2026 llegará el derbi en el RCDE Stadium, un partido con muchísimas connotaciones para el de Sallent.

El guardameta ha hecho trabajo individual antes del entrenamiento del grupo previo al partido ante el Elche / Dídac Peyret

"Yo todo lo que hice, el beso en el escudo, lo hice porque en ese momento lo sentía. Ostras, he pasado muchos años en el Espanyol, he sufrido mucho, también he disfrutado mucho. Sobre todo el último año fue complicado, hasta el último día no nos salvamos. Son cosas que te salen, al final le tienes mucho cariño y has sufrido mucho", aseguró Joan Garcia sobre el Espanyol en una entrevista concedida al programa 'Tu diràs' de RAC1.

"Un paso adelante"

"Una cosa no quita la otra y el cariño que le tengo (al Espanyol) puede ser compatible con hacer un paso adelante y buscar lo mejor para mí y para mi carrera", añadió el de Sallent. Preguntado sobre el derbi Espanyol-Barça que se disputará el próximo 3 de enero, Joan Garcia no se arrugó "Tengo ganas de volver. Creo que será diferente volver con otra camiseta. También consciente un poco del que puede pasar. Aquel día iré allá como en cualquier otro estadio, a intentar hacer el mejor partido posible y a intentar ganar".

Explicó también que sigue los partidos del Espanyol y negó que dijera en ese momento a sus compañeros que se iba al Barça: "No lo dije porque no lo sabía. Ni con el Barça ni con cualquier otro club. Siempre dije que yo estaba centrado, sabía algo del interés, te llegan cosas y cuando acabó la temporada fue cuando decidimos. Deportivamente y por lo que era para mi futuro no tenía ninguna duda, pero había esa parte emocional, un paso muy complicado por todo lo que dejaba atrás y cómo podía afectar a la gente de mi entorno. Todos opinaban, pero quien tenía que decidir era yo y estoy muy contento", respondió. Aunque también dijo que, de poder, cambiaría algunas cosas: "Quizás sí lo haría ahora diferente o de otra manera, pero estoy tranquilo, porque todo lo que hice fue lo que sentía".

"Ojalá jugar con Messi"

Joan confirmó su regreso para el día 22 contra el Athletic Club, un partido que podría ser el primero en el Spotify Camp Nou. "Ojalá", fue su deseo. Un estadio que visitó Leo Messi, para sorpresa también del vestuario azulgrana: "Nadie se esperaba lo de Messi, está bien lo que ha hecho. Lo comentamos en el vestuario, pero tampoco le dimos mucha importancia. Ojalá pueda venir y jugar con él, pero no sé hasta qué punto es posible y realista", dijo Joan Garcia sobre la ilusión del barcelonismo de verle de nuevo en el club de su vida y tras la entrevista concedida en exclusiva a SPORT.

Leo Messi: "Obvio que sigo al Barça" / JOAN REPRESA

Sobre Tek y Ter Stegen

Joan Garcia habló también en la entrevista de su relación con los otros porteros del equipo. Sobre Szczesny, explicó con una sonrisa: "Es un crack. Es muy bromista, nos reímos mucho con él. Los que hablamos catalán le estamos enseñando palabras". Le excusó al polaco de los goles encajados porque son responsabilidad de todo el equipo y el propio Flick ya cuenta que ese riesgo conlleve a algún error. Como ale pasó al propio Joan en Oviedo, lo que costó un gol: "Es lo que nos pide Hansi, sabiendo que alguna no saldrá bien. El me comentó que es a lo que jugamos, y que puede pasar".

Joan Garcia se lesionó en Oviedo / Dani Barbeito

Y de Ter Stegen, comentó: "Con Ter muy bien. La relación es normal como cualquier otro compañero. No fue incómodo para mí", valoró sobre la situación que vivió cuando el conflicto del club y el meta alemán.

Consejos a Lamine y su pubalgia

Joan Garcia desveló que él también sufrió una pubalgia hace años, como le ha pasado a Lamine Yamal, y que es difícil de sobrellevar. "Lo viví de primera mano, el pubis es complicado, es una lesión que se ha de cuidar mucho. Trabajo día a día y prevención", fue su consejo.

Hablando de Lamine, destacó que "trabaja muchísimo es muy inteligente". Y bromeó: "Se encarga cada día de recordarme el gol que me marcó" en el último derbi.

Por último, Joan se mostró esperanzado con ir al Mundial, pues "para mí, ganar un Mundial debe ser lo máximo, quizás con la Champions al mismo nivel".