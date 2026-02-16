Joan Garcia, MVP: “Mis paradas no sirven de mucho si no puntuamos”

Joan Garcia fue el mejor del derbi de Montilivi y evitó que la derrota ante el Girona fuera más abultada. El guardameta del Barça firmó su partido con más paradas de la temporada en Liga (siete, como en la final de la Supercopa contra el Real Madrid) y protagonizó una doble intervención de mucho mérito cuando el marcador aún estaba igualado, que impidió que el conjunto gerundense se pusiera por delante antes de tiempo.

Pese a su actuación y al reconocimiento como MVP, el portero restó valor individual a su rendimiento. “Al final los porteros es lo que intentamos, hoy por desgracia nos han llegado más de lo que nos gustaría. Pero mis paradas, si no conseguimos puntuar, no sirven para mucho”, lamentó.

El de Sallent también se mostró crítico con la acción previa al 2-1 del Girona, en la que Echeverri pisa a Koundé. “En directo no la veo bien, es una acción rápida. La he visto repetida y para mí es falta. Jules es el que llega primero al balón. Es falta. Puede ser que de primeras no lo veas en el campo, como me ha pasado a mí. Pero lo que sorprende es que no se revise, que ni siquiera le llame el VAR para que la pueda ver tranquilamente en una pantalla”, afirmó.

Más allá de la polémica, Joan Garcia señaló los problemas defensivos del equipo, especialmente lejos de casa. “Es algo que debemos mejorar. Estamos concediendo demasiado y demasiado fácil. Toca analizar, tenemos semana limpia y nos servirá para trabajar bien todo lo que tenemos que trabajar. Con la cabeza fría, intentar mejorar”, apuntó. En la misma línea, añadió: “Desde atrás se ve un poco mejor. Presionamos bien de parado. Cuando perdemos nos falta un poco cortar jugadas y hacer faltas en campo contrario. A nosotros nos las hacen.Nos llegan con facilidad y eso desgasta”.

Sobre una posible llamada de la selección española para la Finalísima, Joan Garcia dejó claro que no piensa en ello en estos momentos: “Ahora mismo no. Estoy centrado en salir adelante de este pequeño bache que estamos pasando"