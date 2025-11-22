Joan Garcia es un muro (y mucho más)

Tenía tantas ganas Hansi Flick de que Joan Garcia regresara a la portería del FC Barcelona que no pudo esconder su titularidad contra el Athletic Club en la rueda de prensa previa al partido de vuelta al Spotify Camp Nou. “¿Tú qué piensas? ¿Que sí? Evidentemente tienes razón, será titular”, respondió a Xavi Lemus, periodista de TV3. El entrenador alemán, con su sinceridad característica, dio una de las noticias más esperadas de las últimas semanas.

Y es que Wojciech Szczesny, con sus virtudes y defectos, ha aprobado en la ausencia de Joan Garcia, pero el de Sallent es otro rollo. Otro nivel. El arquero catalán necesitó escasos minutos para marcar territorio y recordar que, el pasado verano, el Barça firmó a un futbolista diferencial bajo palos mucho más de allá de sus paradas. En el minuto 2, el Athletic Club buscó a Nico Williams en pase en profundidad y él frustró la acción de peligro con una rápida salida.

Fue la primera muestra de calidad de un repertorio que incluyó también un juego de pies muy preciso en la salida de balón culé, atención y rapidez máxima en las salidas y fiabilidad en los dos únicos disparos rivales entre los tres palos, un remate centrado de Unai Gómez antes del descanso y un testarazo de Vivian con el compromiso resuelto en la segunda mitad. En perfectas condiciones físicas tras superar la lesión en el menisco interno en la rodilla izquierda que le ha apartado dos meses de los terrenos de juego, transmitió mucha seguridad en todo momento.

Cerrojo echado

Joan Garcia se lesionó en la última jugada de la victoria del Barça a domicilio ante el Real Oviedo (1-3), disputado el 25 de septiembre, y a partir de ese encuentro incluido el equipo blaugrana encadenó una mala racha de diez partidos consecutivos encajando un gol como mínimo... que no finalizó hasta que el guardameta catalán regresó a escena ante el Athletic Club. No tuvo mucho trabajo el de Sallent, en ningún caso, pero tampoco fue casualidad. Especialmente buena fue la intervención para frustrar el remate de cabeza de Vivian.

'Fichaje' espectacular para el Barça antes de un tramo final de año muy exigente, con la visita del próximo martes al Chelsea en Stamford Bridge y el partido ante el Atlético de Madrid del 2 de diciembre como 'platos' principales. Sería injusto culpar a Szczesny de la gran cantidad de goles encajada por parte del conjunto culé en las últimas semanas. Pero también lo sería no reconocer que Joan Garcia es uno de esos porteros que no solo cumple, sino que también hace milagros. Bienvenido de nuevo.