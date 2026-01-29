ENTREVISTA EXCLUSIVA | Joan Garcia Portero del FC Barcelona
Joan Garcia: "Lo que mueve el Barça no lo mueve nadie en el mundo"
El portero de Sallent ha encontrado como blaugrana un nuevo hogar y se imagina "estando muchos años más aquí"
Joan Garcia solo lleva siete meses como blaugrana, tiempo suficiente para confirmar lo que ya insinuaba en el Espanyol, que está hecho para jugar en un grande porque, de hecho, es uno de los grandes. En el Camp Nou ha encontrado todo aquello que necesitaba para acabar de explotar y su encaje ha sido natural, como si hubiera descubierto su lugar en el mundo. Le ha costado tan poco adaptarse al vestuario como al césped y es ya, sin lugar a dudas, uno de los mejores porteros del planeta.
El de Sallent recibió el pasado lunes el Premio Proyección 2025 en la Festa de l'Esport Català y, antes de recibir el galardón, accedió a charlar con SPORT sobre todo lo que ha supuesto llegar al Barça a nivel profesional y personal. Llegó acompañado de su novia, sus padres y su agente. La sobriedad de su discurso es la misma que transmite bajo palos, tiene las ideas muy claras y sabe exponerlas, como su fútbol. A sus 24 años, está en el mejor momento de su carrera y se le ve disfrutar.
Antes de empezar, ¿llegó resfriado de Praga? ¡Jugó en manga corta a -8!
(Ríe) Siempre juego en manga corta, es un poco de manía, todos tenemos alguna. Hacía frío, pero lo pasamos bien. Es cierto que me siento más cómodo en manga corta y si va bien, mejor no cambiarlo.
¿Supersticioso?
En algunas cosas sí. Intento tener una rutina, algunas cositas que hacer para… a lo mejor sirve o no, pero tienes la seguridad de que, si haces eso, vas a estar al máximo nivel, así que algunas cositas sí que tengo.
Nada que no ocurra en un vestuario. ¿Le recibieron bien?
Bien, muy bien, ya conocía a algunos, sobretodo tras coincidir en las categorías inferiores de la selección. Es un vestuario joven y eso también ayuda a la adaptación si también eres joven como yo. Me han acogido muy bien, también quienes no conocía o no tenía tanto trato. La verdad es que estoy muy contento.
Se le ve contento.
Es tu nueva casa y yo era el nuevo, pero me lo han puesto muy fácil. Es un grupo muy bueno y muy humano, eso lo he notado.
El vestuario del Barça me lo ha puesto muy fácil desde que llegué
¿Es lo que imaginaba?
Sí, yo venía con muchísimas ganas, sabiendo un poco que sería un cambio grande en mi carrera, sabía que sería un vestuario joven, con muchas ganas y mucha energía, y eso es lo que me he encontrado. Era un cambio grande, sobre todo en el estilo de juego, pero me estoy sintiendo cómodo y eso es lo más importante.
Esa es la sensación desde fuera. También en su juego con los pies, algo de lo que se dudaba.
Es algo hoy en día muy importante para los porteros estés en el equipo que estés, pero sí que es verdad que estos últimos años he ido trabajando mucho en ello y me he ido sintiendo más cómodo año tras año. En el Barça a lo mejor es un poco más acentuado y he tenido que utilizarlo más, pero en el Espanyol ya me estaba sintiendo cómodo, mis compañeros me utilizaban mucho y en ese sentido estoy muy orgulloso de mi mejoría, sabiendo que aún lo puedo hacer mejor.
¿Se entrena mucho?
Sí, sí, claro, claro. Hay pocas cosas que los porteros no tengamos que entrenar hoy en día. Nos piden muchas cosas, hay que trabajarlo y tenerlo todo preparado al máximo.
¿De la Fuente, entrenador de porteros, le pide algo especial?
Sobre todo detalles que a lo mejor son algo diferente a lo que estaba acostumbrado.
¿Com por ejemplo?
El tema del posicionamiento, saber leer el juego... En estos detalles, Dela y Tek me están ayudando mucho y yo intento ser una esponja lo máximo posible, es lo que estoy haciendo.
¿Qué le transmite Flick?
Que confía mucho en mí. Evidentemente, cuando me tiene que corregir, lo hace, pero para un jugador, y más para uno que llega nuevo al equipo, es muy importante notar esa confianza del entrenador. Yo lo que intento es devolverle esa confianza en el campo, es lo que tengo que hacer.
Prefiero que no me chuten ni un balón y acabar cada partido con la portería a cero
¿Disfruta más de una parada o de un pase que rompa líneas?
¡Todo! Prefiero que no me chuten ni un balón y ganar cada partido con la portería a cero, pero cada día es diferente. Sí que es verdad que en el Barça no estamos tanto en bloque bajo y hay que estar atento a otras muchas cosas, pero me siento cómodo en todos los ámbitos. Un portero tiene que trabajar todo lo que se puede encontrar. A veces trabajas más, a veces menos, a veces juegas más con los pies, otras toca participar en el juego áreo… Hay que estar listo para todo.
Parece que lleve toda la vida jugando en el Barça.
Hay mucho trabajo detrás, el jugar con confianza, el saber que estás preparado. Evidentemente se puede mejorar, pero me estoy sintiendo con confianza y con la seguridad que se necesita. Y más en la posición de portero, estoy contento de cómo está yendo.
Transmite mucha tranquilidad. ¿Nunca nota la presión?
Las finales, jugar por títulos, es algo a lo que yo no estaba acostumbrado, pero a todos nos gusta jugar este tipo de partidos. Una vez entras al campo, te concentras en lo que hay que hacer y te aíslas de todo lo demás. Sí, me gusta mucho y para eso estamos.
¿De qué partido se siente más satisfecho?
Te diría dos: la final de la Supercopa, por lo que significó... También era mi primer título, y contra el Real Madrid. Y el otro, mi vuelta al campo del Espanyol. Era también un partido especial para mí y fue de la mejor manera posible, así que muy contento con esos dos partidos.
Entrenar con dos grandes como Ter Stegen y Szczesny debe curtir mucho.
Sí, sí, claro, evidentemente. Por desgracia, en la primera parte de la temporada (Ter Stegen) estaba lesionado y no pudimos compartir tanto tiempo, pero estos últimos meses ya pudimos compartir más… Él lleva muchos años en el Barça al máximo nivel dando un rendimiento espectacular ¡y claro que aprendo de él! Es el capitán y tiene el respeto de toda la plantilla. Estoy muy orgulloso de haber compartido vestuario con él.
Me quedo con dos partidos: la final de la Supercopa ante el Real Madrid y el del Espanyol, que era muy especial para mí
A nivel externo, de lo que significa el Barça para sus socios y aficionados, ¿qué se ha encontrado?
Lo que más me ha sorprendido, sobre todo, es el impacto del Barça, ya no solo en Barcelona o en Catalunya, sino por todas las ciudades e incluso todos los países. Es algo que desde fuera lo ves, lo notas, pero, cuando estás dentro, vas a cualquier ciudad, a cualquier país… Hemos estado en Arabia, en Japón... Y es increíble todo lo que mueve y el sentimiento que ves en los fans. En los aeropuertos, en los hoteles… Es espectacular. Eso es lo que más me ha sorprendido.
Y le conocen más por la calle.
Está claro que lo que mueve el club no hay ningún club que lo mueva y es más fácil que te reconozcan, pero es bonito y lo llevo bien. Al final, el cambio más grande que notas es la gente que te reconoce, que sabe de ti, pero por lo demás sigo haciendo la misma vida que hacía antes. Evidentemente hay algunas cosas que hay que cambiar, pero lo llevo lo mejor posible.
¿Cómo imagina su carrera en el Barça?
Me imagino estando muchos años aquí, ganando muchísimos títulos y teniendo muchos éxitos. De momento llevo el primero (Supercopa de España) y seguimos vivos en todas las competiciones que podemos ganar este año. Evidentemente sí, te imaginas ganando muchas cosas, pero lo importante es lo que pasa en el siguiente partido y hay que trabajar en ello. Y si lo haces bien, confías y sueñas a lo grande te llega todo.
Lo que mueve este club no hay ningún club que lo mueva, es increíble, es lo que más me ha sorprendido
¿La Champions?
Sí, seguro que sí, a nivel de clubes ganar una Champions es lo más importante para cualquier futbolista. A todo el mundo le gusta jugar al máximo nivel y aquí lo puedo hacer. Y en concreto, en la Champions se nota un ambiente especial. Estoy contento de poder vivirla.
¿Había jugado en el Camp Nou?
Había estado en el Camp Nou, pero en el banquillo, no había jugado.
¿Y qué tal?
Muy bien, al final teníamos muchas ganas de empezar a jugar ahí, ahora tenemos ganas de que haya el máximo aforo posible, pero poco a poco se va viendo el ambiente que tiene que ser y ojalá pronto podamos tener más gente dentro.
Con 105.000 espectadores.
Será algo muy bonito, increíble, ojalá llegue pronto.
El Mundial como consecuencia
Se lo está poniendo difícil a Luis de la Fuente para no convocarle para el Mundial.
Mi objetivo es hacer el mejor año posible y después, si tengo la suerte de poder ir, disfrutar de un Mundial, vivirlo desde dentro y luchar por ganarlo, pues mucho mejor. Ojalá sea así.
¿Ha habado con el seleccionador?
No, no, no.
Antes se juega la Finalissima.
Cuando salga la convocatoria, si hay suerte y estamos ahí, lo disfrutaremos.
