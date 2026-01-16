Joan Garcia es un milagro: sus 4 paradas más espectaculares con el Barça

Una de las pocas cosas que se le puede recriminar a este Barça, pero sin duda importante, es que le siguen llegando demasiado. Unos contra unos en partidos que deberían estar más controlados y que se pueden ir al traste si no fuera porque este año la portería del FC Barcelona está defendida por un 'extraterrestre' de Sallent y de nombre Joan Garcia. Paradas inverosímiles las ha hecho a montones, pero en SPORT recopilamos 4 especialmente significativas por su dificultad y el momento del partido.

A Jonny Otto contra el Alavés

Joan Garcia regresó de la lesión de menisco a lo grande. Celebró su primer partido en el Spotify Camp Nou frente al Athletic Club con una gran intervención ante Unai Gómez y al partido siguiente, también en la nueva casa del barcelonismo, dejó a todos con los ojos como platos y la boca abierta tras una excepcional actuación ante Jonny Otto en un momento delicado del partido, cuando estaba 1-1 y el juego se había descontrolado.

Los jugadores del Alavés se echan las manos a la cabeza con Joan Garcia / Dani Barbeito

Caído en el suelo y ya parecía que casi sin posibilidades cuando el futbolista del Alavés llegó desde el segundo palo, el de Sallent puso una mano dura al cielo para desviar un balón que se iba a la red. Futbolistas de ambos equipos se echaron las manos a la cabeza y muchos la calificaron como la parada de la temporada.

El empujón salvador a Gerard Martín en el derbi

El derbi contra el RCD Espanyol vino marcado por Joan Garcia antes, durante y después del partido en el que el Barça se impuso por 0-2 a su máximo rival ciudadano. Lejos de sentir la presión, el de Sallent cuajó su partido más espectacular y en territorio hostil. Además, el partido en el RCDE Stadium nos dejó una acción inverosímil y muy poco habitual. En uno de los mano a mano contra Roberto Fernández, a los 20 minutos, tras la primera 'salvada', Joan empujó a su compañero Gerard Martín para que el defensa lograra llegar a tiempo al remate de Pere Milla. Fue con el empate inicial a los 20 minutos. Un compendio de reflejos, de inteligencia y de dominar todas las 'artes' del juego.

La broma entre Joan Garcia y Gerard Martín: "Hoy no ha hecho falta empujarlo" / FC BARCELONA

A Pere Milla contra el RCD Espanyol

Pero si alguna acción del partido contra el RCD Espanyol hay que calificarla de espectacular fue el vuelo sin motor ante Pere Milla a los 38 minutos del derbi y con el partido igualado. Carlos Romero se fue por banda izquierda y puso un centro medido a la cabeza de Pere Milla, que le dio con potencia y colocación pero se encontró con el brazo agigantado de Joan Garcia. El de Sallent firmó una parada brutal, felina y que confirmaba que, ante su exequipo, iba a ser imbatible.

Hansi Flick abraza a Joan Garcia tras el derbi contra el RCD Espanyol / EFE

A Manex Lozano contra el Racing

Joan Garcia ha seguido parando, y mucho, desde el derbi. Hasta llegar a Santander y darle la razón a Hansi Flick, quien pese a ser un partido copero ante un rival de LaLiga Hypermotion, decidió mantener al de Sallent bajo palos. El Barça ganaba por la mínima cuando se entró en el tiempo de añadido y un desajuste de la defensa adelantada de Hansi Flick dejó a Manex Lozano solo ante Joan Garcia. Es cierto que el delantero del Racing de Santander pecó de individualista, pues tenía el pase fácil a Andrés Martín, que le echó una buena bronca.

Manex quiso ser el héroe de la noche, pero este papel volvía a estar reservado para Joan Garcia, quien puso el cuerpo fuerte en su salida y sin ponerse nervioso, desvió un balón que llevaba directamente a la prórroga.

Joan Garcia, MVP del derbi contra el Espanyol / Perform

Otras grandes paradas de Joan

La lista es larga, interminable. Pero destacan por encima de otras una a Ratiu contra el Rayo (también a Isi y a De Frutos en el mismo partido), las que hizo en La Cerámica de Villarreal ante Ayoze, Rafa Marín, Mikautadze y Buchanan, las que evitaron los goles de Reina y Lucas Ahijado frente al Oviedo antes de lesionarse, o las el día del Levante, cuando trajo por el camino de la amargura a Carlos Lozano y Morales, sin olvidar un paradón a Davinchi, del Getafe. Sencillamente, espectacular.