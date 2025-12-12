Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny

Con Joan Garcia la portería del Barça es otra cosa y para Hansi Flick no hay discusión: el de Sallent es el número 1 de su equipo. Pero ni siquiera con su presencia ni sus paradas salvadoras, el cuadro azulgrana se ha quitado de encima la rémora de los goles encajados.

Flick: "Joan García es el portero número uno" / Perform

Una cuenta pendiente... de todo el equipo

Y eso que el regreso de Joan Garcia a la portería del FC Barcelona tras dejar atrás una lesión de menisco no pudo ser más esperanzador. Portería a cero contra el Athletic Club de Bilbao (4-0), la cuarta suya de la temporada. Las anteriores habían sido ante Mallorca (0-3), Valencia (6-0) y Getafe (3-0). Wojciech Szczesny, por su parte, no lo consiguió en ninguna ocasión en los nueve partidos que ha defendido los palos esta campaña.

Pero tras la visita de los leones en el primer partido disputado en el Spotify Camp Nou, Joan Garcia ha recibido goles en los cinco partidos siguientes: tres del Chelsea y del Betis, y uno del Alavés, Atlético y Eintracht.

A remolque... la mitad de los partidos

Evidentemente, no es un problema específico de Joan Garcia, como antes tampoco lo era de Tek, sino del sistema defensivo del cuadro azulgrana. Son varios los factores que influyen: la marcha del encargado de hacer la línea con precisión, Iñigo Martínez, los despistes en una línea que obliga a estar siempre al cien por cien de concentración o la falta de ayudas en la presión, que empieza desde arriba.

Joan Garcia y Wojciech Szczesny, en un entrenamiento / Valentí Enrich

Un dato es preocupante. El Barça ha ido por detrás en el marcador en 11 de los 22 encuentros oficiales que llevamos en la temporada 2025/2026. El cálculo es sencillo: la mitad de los partidos ha ido a remolque en el marcador y no siempre lo ha podido solucionar después.

Es cierto que el equipo está mostrando una gran capacidad de reacción y que de estos 11 choques, ha conseguido remontar en siete, los cuatro últimos (Alavés, Atlético, Betis y Eintracht) de forma consecutiva.

Pero también supone un gran desgaste, tanto a nivel físico como mental, ir por detrás en los partidos y depender de la inspiración de los cracks para solucionarlo. Ante Osasuna es una buena oportunidad para que Joan Garcia pueda quedarse ‘a cero’.