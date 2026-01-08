Joan Garcia irá convocado con España para la Finalissima: "El mensaje está claro"

Joan Garcia dará el salto definitivo a la selección española. El portero será convocado por Luis de la Fuente para la Finalissima frente a Argentina, poniendo fin a meses de debate sobre su ausencia en las listas de la Roja pese a su rendimiento. La información fue avanzada por Mónica Marchante en 'El Partidazo de COPE', donde confirmó que el guardameta formará parte de la próxima convocatoria, prevista para el 20 de marzo.

"Yo sobre todo quiero apuntar algo en clave selección, que yo creo que es un poco la noticia que hay que buscar, buscar qué va a pasar en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente el 20 de marzo", explicó la periodista. Marchante reveló además que, ante la indisposición del seleccionador, fue el segundo entrenador, Juanjo González, quien trasladó el mensaje desde el cuerpo técnico a los micrófonos de Movistar+. "Para mí el mensaje está claro, Joan Garcia va a ir convocado para la Finalissima", aseguró de forma contundente.

La convocatoria del portero llega después de meses de discusión en torno a los criterios de la selección, especialmente en lo relativo al denominado "ecosistema" de la portería, vinculado a Unai Simón y a la continuidad de un bloque muy definido con David Raya y Álex Remiro. Un argumento que había sido utilizado para explicar por qué el portero titular del Barça no había entrado hasta ahora en las listas, pese a su progresión y regularidad demostrada en un club élite.

Marchante incidió precisamente en ese punto y dio por cerrado el debate. "El mensaje que han querido trasladar es que le conocen perfectamente, que saben que es muy buen chaval. Todo esto que se estaba diciendo (del ecosistema) queda absolutamente desmantelado con el mensaje que ha lanzado el segundo", explicó.

Así, la Finalissima ante Argentina del 27 de marzo en Catar se perfila así como el escenario en el que el portero podrá empezar a consolidar su sitio en la Roja, un paso previo para ver si, finalmente, el de Sallent está en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.