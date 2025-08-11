Joan Garcia impresiona y rompe moldes

Hace solo unos meses, cuando Joan Garcia aún no había decidido su futuro, se sinceró sobre los aspectos a mejorar de su juego. "Muchas cosas pero te diría que ser más preciso con el pie en los pases largos", apuntó en el programa 'Tot Gira'. "También algunas acciones técnicas de impulso y cómo blocar el balón en algunas estiradas”.

Era una carta de presentación que podía generar algún asterisco en su encaje en el Barça, sobre todo por la necesidad de dominar el juego de pies. Pero también porque pasaba de jugar en el equipo de LaLiga con la defensa más retrasada a hacerlo en el que más apuesta por el fuera de juego de Europa. Dudas razonables que ha despejado en tiempo récord en su primera pretemporada de azulgrana.

Ante el Como volvió a demostrar que puede ser el gran robo del mercado de este verano. Y sobre todo desmintió que no sea un portero solvente con los pies. Joan estuvo preciso en los desplazamientos y acertado en la lectura de juego. El gol de Raphinha, una de las jugadas mejor trenadas del encuentro, empezó en los pies del meta que envió un balón picado a Rashford. El balón pasó también por los pies de Eric y Fermín antes de volver al inglés que asistió con precisión quirúrgica a Raphinha para solo tuviera que acompañar el balón a la red.

"Es muy diferente a lo que hacía en el Espanyol, pero la verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo. Sí que es verdad que es muy distinto a lo que estaba acostumbrado pero estoy muy a gusto tantos en los partidos como en los entrenamientos. Creo que me estoy adaptando muy bien. Me baso mucho en el día a día durante la semana para llegar bien a los encuentros".

Abrazo con Ter Stegen y elogios de Flick

El meta también protagonizó una gran intervención con los pies, una de sus grandes especialidades para sacar balones imposibles. Joan logró dejar la portería a cero y recibió las felicitaciones de sus compañeros, incluida la de Ter Stegen, con el que se dio un abrazo.

"En el vestuario no hay ningún problema: estamos muy bien con él. Es el capitán y lo respetamos mucho y si el problema con el club se ha solucionado mejor para todos". También Flick se mostró conciliador con la situación en la portería: "Marc es un portero fantástico desde hace once años. Era importante incorporar a un portero de futuro y tenemos a Joan, que es un gran fichaje. La comunicación es clave y se ha demostrado”.

Pendiente de ser inscrito

Joan está pendiente de poder ser inscrito para el debut liguero, una situación que está viviendo con tranquilidad. El propio Laporta aseguró tras el Gamper que cuentan con poder aprovechar la baja de Ter Stegen y el meta explicó sus sensaciones.

"Desde el club y mi entorno me transmiten tranquilidad respecto a la inscripción". El exmeta del Espanyol ha impresionado a sus compañeros en los entrenamientos, donde más de uno ya ha admitido lo difícil que es marcarle goles. También en los partidos donde el Barça ha sumado al equipo un portero más agresivo que Ter Stegen o Tek fuera de la portería. Joan se está mostrando como un guardameta valiente a la hora de salir y poner el cuerpo para condicionar a los delanteros. El domingo la afición del Barça le recibió con los brazos: un ex del Espanyol fue de los más aplaudidos.