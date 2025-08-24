Joan Garcia y el idioma Barça: dos dudas despejadas en tiempo récord

Cuando el FC Barcelona impulsó el relevo generacional en la portería aprovechando la oportunidad de mercado de Joan Garcia hubo muy pocas dudas alrededor de la operación de la dirección deportiva liderada por Deco. El de Sallent venía de ser el mejor guardameta de LaLiga 2024/25, tenía 24 años recién cumplidos y su cláusula de rescisión de 25 millones de euros de cláusula de rescisión lo convertía indiscutiblemente en una de las ‘gangas’ del verano.

El club blaugrana se movió bien y rápido y ató a un guardameta con muchos pretendientes. Y también, como no podría ser de otra forma en el actual mundo del fútbol, etiquetas. Joan Garcia llegó al Barça con un crédito incuestionable bajo palos, con unos reflejos impresionantes que fueron decisivos en la permanencia del RCD Espanyol el año pasado, pero también rodeado de dudas sobre su habilidad con los pies y sobre su adaptación a un sistema de juego tan peculiar y una línea defensiva muy adelantada.

Antes de que empezara la pretemporada, el exfutbolista y analista Alex Delmàs ya avanzó en SPORT que Joan Garcia no tendría ningún tipo de problema ni en la salida de balón ni en la gestión de los espacios detrás de la retaguardia. “Los entrenadores que ha tenido me han hablado muy bien de él en este sentido. Dos personas que lo han visto mucho me han confirmado que es muy bueno con los pies, mucho mejor de lo que la gente diferente. Otra cosa es identificar el hombre libre, pero esto es entrenable, cosa de hábitos, y De la Fuente [entrenador de porteros del Barça] le va a ayudar mucho en esto”, reflexionó.

Joan Garcia corroboró todo esto durante la pretemporada, con el viral envío largo a Marcus Rashford en el gol de Raphinha contra el Como durante el Gamper como jugada más representativa, y en los dos primeros partidos del curso ha confirmado las buenas sensaciones. Contra el RCD Mallorca en la jornada inaugural de Liga, 16/16 en pases y 2/2 en desplazamientos en largo en 24 intervenciones; en el Ciutat de València, frente al Levante, 14/15 en pases y 2/3 en envíos lejanos en 27 intervenciones.

Siempre conectado con el juego del equipo, muy atento en las salidas y despejes, Joan Garcia ha demostrado también que es mucho más que un portero de área. De hecho, ‘La Transmissió d’en Torquemada’ de ‘Catalunya Ràdio’ reveló este sábado un dato tan sorprendente como significativo: el de Sallent fue el portero que más kilómetros recorrió por partido el pasado curso. Aunque no lo podía parecer porque sus espectaculares paradas destacaban mucho más que sus salidas, el exmeta del Espanyol siempre ha destacado por su movilidad y atención al juego.

En tiempo récord, Joan Garcia ha disipado cualquier duda y, además de transmitir confianza, seguridad y tranquilidad en las ocasiones de los rivales, ha dejado muy claro que habla el idioma Barça.