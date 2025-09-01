Joan García: "No hemos merecido la victoria"

Joan García firmó su primera gran noche bajo la portería del Barça. El nuevo meta azulgrana demostró por qué es la apuesta de presente y futuro del equipo, y en Vallecas, firmó una exhibición con un gran número de paradas que permitieron salvar un punto ante el Rayo (1-1).

Indiscutible 'MVP' del partido, García compareció tras el encuentro para compartir sus sensaciones. Y fue claro dejando claro que el Barça no mereció los tres puntos.

"No hemos merecido la victoria"

"No salió el partido que trabajamos. No nos hemos merecido la victoria, pero por lo menos hemos puntuado. No es lo que queríamos, pero nos marchamos con un punto. Antes del parón internacional teníamos previsto llegar al 9 de 9, pero no fue posible. Es cierto que empezar con tres partidos fuera de casa es más difícil de lo habitual, pero estamos decepcionados por no haberlo podido lograr", explicó un Joan García que también dio alguna clave sobre lo que le había faltado al equipo ante el Rayo.

"Tuvimos demasiadas imprecisiones con balón. En este campo aprietan mucho, no te dan tiempo para pensar, pero creo que pudimos estar mejor en este sentido y haber creado más ocasiones", detalló.

Una gran ayuda para el equipo

Respondió también el portero azulgrana a los elogios tras su gran actuación, dejando claro que forma parte de su trabajo: "Para eso estamos, para cuando no le salen las cosas al equipo, poder ayudar. Por desgracia, en una de ellas no he podido".

García explicó que no pudo ver con claridad algunas de las ocasiones más polémicas, y también desveló que su llegada al Barça le ha hecho cambiar su forma de jugar.

"Me estoy sintiendo muy cómodo. Sabía donde venía y que tenía que cambiar mi estilo", concluyó.