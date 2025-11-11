Joan Garcia: "Tengo ganas de volver al estadio del Espanyol"

Joan Garcia está de vuelta. Se le espera para el próximo partido tras el parón liguero, el del 22 de noviembre contra el Athletic Club de Bilbao. Después, a principios de 2026 llegará el derbi en el RCDE Stadium, un partido con muchísimas connotaciones para el de Sallent.

El guardameta ha hecho trabajo individual antes del entrenamiento del grupo previo al partido ante el Elche / Dídac Peyret

"Yo todo lo que hice, el beso en el escudo, lo hice porque en ese momento lo sentía. Ostras, he pasado muchos años en el Espanyol, he sufrido mucho, también he disfrutado mucho. Sobre todo el último año fue complicado, hasta el último día no nos salvamos. Son cosas que te salen, al final le tienes mucho cariño y has sufrido mucho", aseguró Joan Garcia sobre el Espanyol en el avance de una entrevista que se emitirá esta noche en el programa 'Tu diràs' de RAC1.

"Un paso adelante"

"Una cosa no quita la otra y el cariño que le tengo (al Espanyol) puede ser compatible con hacer un paso adelante y buscar lo mejor para mí y para mi carrera", añadió el de Sallent, que tuvo una salida muy convulsa del club blanquiazul tras aceptar la propuesta del Barça para convertirse en su portero titular.

Preguntado sobre el derbi Espanyol-Barça que se disputará el próximo 3 de enero (el Barça viajará después a Arabia Saudí para la Supercopa de España), Joan Garcia no se arrugó y comentó: "Tengo ganas de volver. Creo que será diferente volver con otra camiseta. También consciente un poco del que puede pasar. Aquel día iré allá como en cualquier otro estadio, a intentar hacer el mejor partido posible y a intentar ganar", fueron sus palabras.

Joan Garcia, sin duda, sabe que se puede encontrar un ambiente muy hostil ese día a pesar de sus palabras de cariño hacia al RCD Espanyol, pues la inmensa mayoría de la afición blanquiazul consideró que irse al máximo rival era, de alguna manera, traicionar al club en el que había estado tantos años. Para el de Sallent, es compatible ese cariño con buscarse el mejor futuro posible.