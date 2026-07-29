Joan Garcia: "Ya he ganado el Mundial y ahora quiero la Champions"

Joan Garcia afronta su segunda temporada en el FC Barcelona con la máxima ambición. De vacaciones tras ganar el Mundial 2026 con la selección española, el portero de Sallent atendió a los medios de comunicación en su Campus, un proyecto en el que lleva "mucho tiempo trabajando y por fin se ha podido llevar a cabo" y aseguró que la Champions League "es el objetivo que me planteo para este curso".

"Llevo un año en el Barça. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente el objetivo para la temporada que viene es la Champions. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la Champions es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año", aseguró Joan Garcia. El arquero consideró que no sería bueno que la 'orejona' se convirtiera en una "obsesión", pero "sí que debe haber ilusión, exigencia, ganas de hacerlo bien y conseguirla".

"Tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguir el objetivo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo", justificó.

El cancerbero aprovechó la ocasión para valorar varias cuestiones de la actualidad blaugrana. Entre ellas, claro está, el interés del club en el fichaje de Julián Álvarez. "Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva. Tenemos una plantilla muy competitiva y estoy seguro de que harán el mejor equipo posible", opinó. Sí que se 'mojó' algo más al ser preguntado por el futuro de Ferran Torres: "Es un gran jugador que nos aporta mucho dentro y fuera del campo. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría".

“No sé lo que valgo, simplemente por suerte estoy donde quiero estar, tranquilo y sin dolores de cabeza, y puedo centrarme en una temporada que seguro que será muy bonita”