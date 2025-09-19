Joan Garcia se gana un hueco en la lista de De la Fuente

Luis de la Fuente tiene un bendito problema con Joan Garcia. El meta del FC Barcelona se lo está poniendo muy difícil para no ser convocado por la selección española. En Saint James' Park dio más motivos al riojano para tenerlo en cuenta de cara a la próxima lista del mes de octubre con los partidos clasificatorios para el Mundial del 2026 frente a Georgia en Elche (11/10) y Bulgaria en Valladolid (14/10).

De la Fuente seguro que tomó nota del partido frente al Newcastle. Aunque lo conoce bien de las categorías inferiores de la selección española, Joan aún no había tenido la oportunidad de demostrar su nivel en un partido grande de Europa. Su respuesta ante las 'urracas' fue antológica. La presión no le puede y dominó todos los registros del juego.

Por alto estuvo descomunal ante las torres inglesas. Tanto en saques de esquina como en centros laterales se mostró muy seguro y llamó especialmente la atención los muchos blocajes que hizo en balones comprometidos. Una especialidad no tan sencilla como parece. Y si no que se lo pregunten al meta del Villarreal, Luiz Júnior, con el error que condenó a su equipo ante el Tottenham.

Además, Joan estuvo muy fino con el balón en los pies, en hacer las coberturas fuera del área y brilló en un remate a bocajarro de Harvey Barnes, que sacó con un pie espectacular. Antes también le había ganado un mano a mano al mismo futbolista, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

David Raya, a su altura

Entre los competidores en su puesto, el único que le aguanta el pulso es David Raya. El meta del Arsenal solo ha encajado un gol frente al Liverpool en la Premier y se encuentra en un estado de forma impresionante. Su agilidad es máxima y con los pies es un jugador más por su capacidad técnica.

En cambio, Unai Simón, el número 1 de De la Fuente no ha estado tan fino en este arranque de temporada con seis goles encajados en cinco partidos. Ante el Arsenal, en la Champions, vio como el remate de Martinelli le pasaba por debajo del cuerpo y tampoco pudo sacar un balón rebotado de Trossard.

Unai Simón es el dueño de la portería de España / EFE

Remiro, por su parte, está en las listas por su nivel futbolístico y humano, más allá de la trayectoria que tenga la Real Sociedad. "Quiero buenos jugadores y buenas personas", es un lema del riojano que cumple con el portero realista. Es un jugador que hace mucho vestuario. Por ejemplo, en la Eurocopa del 2024, como se vio en reportaje de Movistar sobre el delantero ("No saben quién soy"), le ayudó en sus momentos de mayor incertidumbre llevándoselo a jugar a golf para desconectar.

Un ecosistema estable

Joan Garcia ha hecho los méritos deportivos suficientes, pero parece difícil que De la Fuente altere su equipo de porteros de aquí al Mundial del 2026 salvo lesión o una mala forma exagerada. Algo que no se ha producido hasta la fecha.

El míster justificó en la anterior lista que los porteros necesitan tener confianza y estar tranquilos. Un ecosistema que le está funcionando con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro en el que cada uno de ellos tiene asumido su rol.

Remiro es un jugador muy querido en el vestuario de la Roja / EFE

La incorporación de Joan Garcia podría generar nerviosismo, sobre todo a Unai Simón, porque el blaugrana tiene el nivel para ser el portero titular de España. En cuanto a comportamiento no hay ninguna duda. En los Juegos Olímpicos de París fue suplente de Arnau Tenas y el de Sallent destacó por su compañerismo y humildad.

Joan seguro que no pondría ninguna mala cara por no jugar y sumaría en la armonía del equipo, pero su sola presencia alteraría un orden establecido y De la Fuente parece partidario de la teoría de no tocar lo que está funcionando.