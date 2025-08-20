Joan Garcia ya forma parte de la historia del Barça

El debut de Joan Garcia con la camiseta del Barcelona en un partido oficial no pudo ser mejor. Pese a que dio el susto en el calentamiento por una posible lesión, pudo dar lo mejor de si en el césped. Cuando sonó el pitido final, el guardameta de Sallent no solo ayudó a su equipo a conseguir los tres puntos, sino que logró dejar la portería a cero, un dato a la altura de muy pocos en la historia de la entidad azulgrana.

En lo que llevamos de siglo XXI, hasta 17 porteros han debutado con el primer equipo del Barça en un partido de Liga como titular. Sin embargo, no todos consiguieron la victoria en su primer enfrentamiento, este hecho solo lo lograron ocho jugadores (Bonano, Dutruel, Pepe Reina, Rüstü, Claudio Bravo, Ter Stegen, Szczęsny y el propio Joan Garcia). Del resto, cinco arqueros se estrenaron con empate (Víctor Valdés, Jorquera, Rubén Martínez, Masip y Neto) y los otros cuatro perdieron sus respectivos partidos (Pinto, Oier, Cillessen e Iñaki Peña).

Además, si solo se tienen en cuenta los ocho guardametas que ganaron, solo dos lo han hecho dejando su portería a cero: Joan Garcia y Claudio Bravo. Por si fuera poco, ambos lo hicieron con el mismo resultado, mientras que Joan Garcia logró un 0 a 3 el pasado sábado contra el Mallorca, el chileno consiguió un 3 a 0 en el Spotify Camp Nou contra el Elche.

Para los más supersticiosos, el primer año de Bravo acabó con el segundo triplete del Barça. En este sentido, la temporada pasada, los de Hansi Flick se quedaron a las puertas de conseguir este hecho tras caer en las 'semis' de la Champions contra el Inter. Ahora, con Joan bajo palos y los azulgranas peleando por todo, quién sabe si la historia de 2014-2015 podría repetirse.

¡Duele solo de verlo! 😱



Ricard Pruna tuvo que recolocarle el dedo a Joan García en pleno calentamiento del Barça en Son Moix



🔗 https://t.co/lO1BAB9LgJ #Super8 pic.twitter.com/PuOxHxiWLK — DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2025

Un debut accidentado

Antes del inicio del partido, el catalán hizo saltar las alarmas cuando enfiló rumbo al vestuario con cara de evidente dolor. Durante el calentamiento, el guardameta sufrió una luxación en el dedo meñique de su mano izquierda y, aunque parecía que esto podría atrasar su debut como blaugrana, todo quedó en un susto. Ricard Pruna consiguió recolocarle el dedo en el mismo terreno de juego y el portero pudo saltar al campo como titular.

No obstante, esto no fue todo. Durante el partido, Joan volvió a jugarse el físico cuando intento despejar el balón y Muriqi le clavó los tacos de la bota en la cara. En este caso, el delantero kosovar fue expulsado tras la revisión del VAR.