Joan Garcia: "La exigencia del Barça es la más parecida a la de un Mundial; estoy listo"

En su primera temporada en el FC Barcelona tras llegar el pasado verano procedente del Espanyol, Joan Garcia se ha convertido en la gran revelación de LaLiga. Campeón del torneo doméstico y de la Supercopa de España en su debut como azulgrana, el portero acaricia ahora el trofeo Zamora con quince porterías a cero. En una entrevista con EFE repasa sus retos más inmediatos: la lista del Mundial y la asignatura pendiente de Europa.

Con la convocatoria de Luis de la Fuente a la vuelta de la esquina , el seleccionador anunciará los elegidos el lunes 25 de mayo, Joan Garcia confía en sus opciones tras debutar el pasado marzo en un amistoso ante Egipto en el RCDE Stadium. El guardameta asegura sentirse preparado para jugar el próximo Mundial con España, después de los éxitos conseguidos en su estreno con el Barça.

"Cuando juegas la Champions o con el Barça, la exigencia es la más parecida a la de un Mundial. Que el seleccionador te vea en partidos de esta exigencia ayuda a que tome la decisión", comenta el portero catalán, admitiendo que, aunque no ha vuelto a hablar con el técnico riojano, afronta la cita con la máxima ambición: "Para un futbolista, ir al Mundial representando a su país es lo máximo. Siento muchísima ilusión, ojalá sea así".

La lista de Luis de la Fuente y el billete al Mundial

Internacional en categorías inferiores y oro olímpico en París 2024, el de Sallent considera que el estilo de juego actual de la selección española facilita enormemente las cosas para los futbolistas azulgranas. "La identidad de la selección va muy acorde con la del Barça", argumenta, puesto que en ambos conjuntos "siempre quieren ser protagonistas con el balón, crear ocasiones y ser ofensivos", unas similitudes que, según sus palabras, "ayudan a la adaptación".

Joan Garica, en el momento del debut con la selección / Alberto Estévez / EFE

Sobre sus competidores en la portería de 'La Roja', Joan Garcia no escatima en elogios hacia el trío de arqueros habitual de De la Fuente. De David Raya destaca que es "activo" y "ayuda al equipo en muchas facetas, no solo en la portería"; considera a Álex Remiro "el mejor portero español en el juego de pies", más allá de alabar sus "muy buenos reflejos"; y de Unai Simón reivindica "la calma que transmite al equipo con balón".

La asignatura pendiente de Europa

Pese al éxito rotundo en las competiciones nacionales, la Champions sigue siendo la gran espina clavada de un Barça que encadena quince partidos seguidos encajando goles en Europa. Para el portero, mejorar los detalles y confiar en el proceso es el único camino para volver a reinar en el continente por primera vez desde 2015.

Joan Garcia encaja el primer gol durante la eliminatoria de Champions ante el Atlético / Alberto Estévez / EFE

"Sería un error pensar que va a llegar solo, eso no pasa. Hay que seguir trabajando. Si no mejoramos los pequeños detalles que nos están dejando fuera de las eliminatorias, no va a llegar. También hay que confiar en el proceso, en la madurez que vamos cogiendo", explica. El guardameta apunta directamente a la necesidad de "encontrar la balanza entre no perder la identidad y controlar más los partidos desde la defensa, quizás ir un poco más atrás en los tramos del partido incómodos".

El factor Flick

En este proceso de consolidación en el Spotify Camp Nou, la figura de Hansi Flick ha sido fundamental. El técnico alemán tuvo un peso enorme en su decisión de cambiar de aires el pasado verano. "Cuando tomas una decisión de este tipo es muy importante para el jugador ver que el entrenador siente de verdad que te quiere, que estés en su equipo. En el Barça me lo pusieron muy fácil tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Desde el primer momento me sentí muy cómodo", confiesa, que resalta también la excelente relación que mantiene con Szczesny. A pesar de su felicidad actual, el canterano blanquiazul no olvida sus orígenes en el RCDE Stadium, donde afirma que todavía tiene "muchos amigos" a los que les desea "lo mejor".

Joan Garcia durante la rúa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Preguntado por las recientes y polémicas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien denunció que los arbitrajes de este curso le habían costado a su club "entre 16 y 18 puntos", el meta azulgrana se mostró tajante: "Cualquier persona que haya visto LaLiga, todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Estamos tranquilos, contentos con la copa que nos dieron después del clásico".

El punto final a esta sobresaliente temporada llegará este sábado ante el Valencia, donde el guardameta catalán buscará certificar de manera matemática el premio Zamora como el portero menos goleado de la competición. "Es un trofeo que te ayuda, del que tienes que estar orgulloso por el trabajo hecho. No es el objetivo principal cuando empieza la temporada, pero si al final de temporada lo consigues es algo de lo que estar orgulloso", reflexiona sonriente.