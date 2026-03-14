Joan Garcia, Eric, Lamine y también Gavi, listos para el partido contra el Sevilla

El FC Barcelona, a las órdenes de Hansi Flick, prepara este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el partido ante el Sevilla que jugará en el Spotify Camp Nou este domingo a partir de las 16.15 horas. El técnico alemán tiene las bajas de Christensen, Balde, Koundé y Frenkie de Jong, pero ha ido recibiendo buenas noticias con el paso de las horas tras ver como muchos de sus jugadores estaban muy sobrecargados tras el esfuerzo acumulado en partidos como los jugados contra Atlético de Madrid, Athletic y Newcastle.

De hecho, Eric Garcia, uno de los fijos en el once de Flick, no pudo jugar en Inglaterra porque corría riesgo de lesión. Se ha entrenado con normalidad los dos últimos días, pero quizá descansa y no se arriesga con él pensando en el partido de Champions del próximo miércoles. Sí estará Joan Garcia en la portería contra el Sevilla. El guardameta de Sallent no se había entrenado con el grupo los dos últimos días por un tema de gestión de cargas, pero no tendrá ningún problema para disputar el partido de este domingo. Lo mismo pasará con Lamine Yamal. El crack azulgrana se ausentó de la sesión del jueves por un cuadro de malestar general, pero ya entrenó el viernes con normalidad y también lo ha hecho este sábado.

Flick, además, recupera a Gavi. El andaluz recibirá el alta médica este sábado y entrará en la lista de convocados, después de haber viajado ya a Bilbao y Newcastle pero no siendo apto todavía para jugar. El centrocampista se lesionó el pasado mes de septiembre y fue intervenido por el doctor Joan Carles Monllau de la rodilla derecha, con un plazo estimado de recuperación de entre cuatro y cinco meses. Es la segunda lesión grave que sufre Gavi. La anterior la sufrió en noviembre del año 2023 jugando con la selección española. Fue una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Estuvo más de un año lejos de los terrenos de juego y su vuelta se produjo, casualmente, contra el Sevilla.

En la sesión de entrenamiento de este sábado también han participado los jugadores del filial Tommy Marquès y Xavi Espart. Este último debutó en Newcastle y ambos formarán parte de la lista de convocados. Álvaro Cortés, por su parte, jugará este sábado 45 minutos con el Barça B y el domingo también estará a las órdenes de Flick para el encuentro contra el Sevilla. También ha estado presente el portero Eder Aller.