¡Joan Garcia entrena con el grupo en el Spotify Camp Nou!

Día de emociones intensas en el Spotify Camp Nou, y no solo por el regreso del primer equipo y de la afición al templo azulgrana, si no por las buenas noticias para Hansi Flick sobre el césped de l'Estadi. Por primera vez desde que se lesionó en Oviedo el pasado el pasado 25 de setiembre, Joan Garcia pudo entrenar con el grupo como uno más en la sesión preparatoria de puertas abiertas del primer equipo de Barça.

Joan Garcia había ido intensificando las cargas de trabajo, y en las dos últimas semanas ya había realizado trabajo sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de manera individual. En el Spotify Camp Nou, el portero barcelonés pudo volver a sentirse parte del equipo completando la sesión ante los 23.000 espectadores que ocuparon por primera vez las gradas de l'Estadi desde que empezaron las obras.

El guardameta de Sallent, que estaba realizando un inicio de temporada espectacular bajo palos con solo cinco goles recibidos en los primeros siete partidos oficiales de la temporada, sufrió una pequeña rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que le ha tenido apartado de los terrenos de juego las últimas seis semanas en las que Szczesny se ha hecho cargo de la portería culé con un rendimiento lejos de lo ofrecido por el gran fichaje de la dirección deportiva para esta temporada.

Sobre su retorno definitivo a los terrenos de juego, Hansi Flick fue claro en su última rueda de prensa tras el partido ante el Elche. El alemán explicó que “esperamos que Joan García regrese al equipo en el primer partido tras el parón internacional, pero no creo que esté disponible el miércoles (partido de Champions en Brujas donde no participó). Aun así, está progresando muy bien y su rendimiento es realmente excelente".

Las palabras del técnico azulgrana hacen presagiar que, pese a las buenas sensaciones, no se forzará con su regreso en Vigo y su primer partido tras la lesión ya será ante el Athletic Club después de los compromisos internacionales de selecciones.

Eric y Christensen, disponibles; Kounde no se entrena

Eric Garcia también saltó al césped del Spotify Camp Nou pese a confirmarse el jueves tras el regreso del equipo de Brujas la fractura nasal que sufrió en el tierras belgas en el último compromiso de Champions del equipo culé. Como informó el club en su comunicado, el central de Martorell se probó con una máscara protectora para comprobar si puede estar disponible para Flick en el duelo contra el Celta el domingo en Balaídos.

Por su parte, Andreas Christensen, que abandonó la última sesión antes de Brujas y finalmente no entró en la convocatoria europea, firmó un entrenamiento más con el grupo después de ejercitarse el jueves con los compañeros que no disputaron minutos en el Jan Breydel.

Como noticia negativa, Jules Kounde no formó parte del partidillo que el cuerpo técnico organizó sobre el nuevo césped del Camp Nou. El francés, desde un primer momento, se le vio con calzado deportivo, no con las botas de tacos, por lo que su no participación ya estaba pactada antes de iniciarse la sesión.