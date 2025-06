"Joan Garcia ha engañado a sus compañeros"

Este miércoles, el ya exportero del Espanyol, Joan Garcia, se despidió del que ha sido su equipo en los últimos años. Horas más tarde, el Barça, que el viernes pasado había ordenado el pagó de su cláusula rescisión, oficializó el fichaje, quedando para este viernes la firma del contrato que hará azulgrana al de Sallent las próximas seis temporadas.

El trasvase de Joan Garcia del Espanyol al Barça ha enfadado mucho a la afición blanquiazul y han sido numerosas las muestras de desaprobación a la decisión tomada por el guardameta. El último socio del Espanyol que ha criticado a Joan Garcia es Joan Collet, expresidente del club catalán.

Estoy decepcionado, no enfadado. Me jode mucho que haya ido al rival que, por desgracia, no es un rival deportivo, pero sí social. Las maneras no han sido las correctas, ha engañado a compañeros de vestuario, al entrenador y a la afición. Todos se han sentido traicionados", ha dicho en declaraciones al programa 'El Món a Rac 1".

Collet considera que la decisión tomada por Joan Garcia es una traición para los seguidores del Espanyol, pues tenía otras opciones y cree que es complicado que se pueda perdonar. "El Espanyol no quería venderlo donde ha ido, que compra su libertad deportiva. Lo grave es que es un chico de la cantera. Es difícil de perdonar, pues se ha ido al lado del monstruo".

El expresidente del Espanyol ha explicado que no ha visto la despedida que Joan Garcia dedicó a los aficionados blanquiazules. "Pagó la cláusula, así que no hace falta ningún comunicado. No lo quiero. Cierra la puerta cuando salgas", ha dicho de forma contundente y espera que el portero no sea bien recibido cuando regrese a Cornellà, aunque eso sí, sin ningún acto de violencia: "Quiero que haya pitidos, pero sin violencia ni insultos. Yo haría una pancarta gigante con una foto de Joan Garcia vestido del Espanyol y dándose un beso al escudo", ha finalizado haciendo referencia a la imagen del guardameta besando el escudo del Espanyol tras lograr la salvación en el último partido de Liga, una imagen que Joan Garcia ha escondido en su cuenta de Instagram.