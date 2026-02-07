Joan Garcia, ante otro 'enemigo'

"Tenemos a 6 de los 10 mejores porteros del mundo". Esta frase de Luis de la Fuente sirve de ejemplo del debate que hay en la portería sobre los candidatos que deben acudir al Mundial del 2026. Joan Garcia está peleando por ocupar uno de los tres puestos en una competencia feroz que no solo se centra en Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Luis de la Fuente confesó en una entrevista al diario AS en diciembre la predilección que también siente hacia Leo Román, portero del Mallorca y que esta tarde de sábado se medirá al FC Barcelona.

Leo Román es un portero de 25 años por el que el Mallorca ha apostado fuerte. La temporada pasada no estaba claro su futuro en la competencia con Dominik Greif, pero la marcha del eslovaco al Olympique de Lyon llevó al club bermellón a renovar Román hasta el 2030. Fue una demostración de que el portero de 23 años será el guardián de la portería balear durante muchos años.

Récord de paradas

Román impactó en Montjuïc en el pasado ejercicio cuando batió el récord de paradas en un partido de Liga de la temporada pasada, con 12, en el duelo entre el Barça y el Mallorca en Montjuïc. El ibicenco fue un muro hasta que Dani Olmo lo pudo superar con un tiro colocado con la pierna izquierda.

Leo Román, ante Dani Olmo, la pasada temporada en el FC Barcelona-Mallorca / EFE

El Mallorca de Jagoba Arrasate se le atragantó al Barça de Flick y gracias a la finura de Olmo pudo solventar uno de los últimos partidos de Liga que llevaron al equipo hasta proclamarse campeón.

El partido de la primera vuelta de esta temporada tampoco sirve de referente ya que el Mallorca se quedó con diez jugadores en el primer tiempo por las expulsiones de Morlanes y Muriqi. De todos modos, Flick quedó descontento con el 0-3 final porque su equipo no apretó el acelerador y no firmó el tercer tanto hasta el tiempo de descuento obra de Lamine Yamal.

El excelente promedio de Joan Garcia

De todos modos, el nivel de Joan Garcia en una portería grande como la del FC Barcelona debería darle ventaja sobre el resto de 'outsiders' en caso de que De la Fuente finalmente se decante por tocar alguna pieza de la portería. Joan ha encajado solo 12 goles en 16 partidos de Liga, lo que significa una media de 0,75 tantos por partido.

Joan Garcia, en el entrenamiento previo al partido ante el Mallorca / EFE

Sus paradas salvadoras deben tenerse muy en cuenta. Leo Román también es un especialista en evitar acciones cantadas de gol, pero en un equipo que recibe más ocasiones que el Barça y donde debe intervenir mucho más que Joan Garcia.

La Finalisssima

En cualquier caso, De la Fuente abrió la puerta para ambos y tendrá la papeleta a finales de marzo para decidir la lista de la Finalissima, del 27 frente a Argentina en Qatar. La subida de rendimiento de Remiro, como se vio en el duelo frente al Barça, podría asegurarle la tercera plaza con un David Raya muy seguro en el Arsenal y Unai Simón que es su número '1'.

A De la Fuente le espera una lista complicada para la Finalissima frente a Argentina / EFE

De todos modos, fue el propio técnico riojano quien sumó los nombres de Robert Sánchez (Chelsea), Joan Garcia y Leo Román como posibles candidatos a la guardameta de la Roja.

El partido de esta tarde tendrá este morbo con un Leo Román muy motivado y con ganas de volver a demostrar en un gran escenario que es un meta de nivel internacional. Enfrente, eso sí, estará un Joan Garcia que ya como en la mesa de los mejores porteros del mundo.