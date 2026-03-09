Joan Garcia: "Las elecciones nos afectan cero"

El Barça se juega la vida en Newcastle este martes con el ruido electoral cada vez más alto, una situación de la que tratan de aislarse los jugadores.

En la víspera del duelo de Champions en Saint James' Park, el portero azulgrana Joan Garcia compareció ante los medios y trató de transmitir calma, a pesar de parecer ligeramente resfriado.

El guardameta aseguró que el equipo afronta el choque con ambición, aunque siendo consciente de que son dos partidos y que el Newcastle tratará de llevar el encuentro al ritmo Premier. “Lo afrontamos con muchas ganas, sabiendo que habrá una vuelta, pero seguros de que saldrán con todo”, explicó. En ese sentido, recordó la experiencia reciente ante el Atlético de Madrid en Copa como una lección importante. “Tenemos que aprender de la eliminatoria de Copa ante el Atlético, donde pagamos lo sucedido en la ida”.

Garcia también quiso despejar cualquier duda sobre el posible impacto del clima institucional en el vestuario del FC Barcelona. “El ruido electoral no nos afecta nada, cero”, afirmó con rotundidad, insistiendo en que la plantilla está centrada únicamente en lo deportivo.

Un paso adelante

El portero considera que el equipo ha dado un paso adelante en las últimas semanas tras analizar los problemas que venía arrastrando. “Los últimos partidos estamos mejor. Tuvimos tiempo de analizar lo que pasaba. Sabemos cómo mejorar, cuándo presionar. Hemos tenido tiempo de analizarlo y hemos dado un paso adelante, sobre todo en darnos cuenta que a veces hacíamos la presión en momentos donde no estábamos suficientemente ordenados”, señaló.

En esa línea, recordó sus palabras tras la dura derrota por 4-0 frente al Atlético: “Ya dije que aprenderíamos de los errores. Somos una plantilla joven y lo hemos comprendido”.

Igualar el ritmo

Sobre el rival y el escenario del partido, el guardameta subrayó la exigencia que supone jugar en St James' Park. “Hemos analizado el partido que jugamos aquí. El ritmo que ponen, cómo aprietan, igualando físicamente uno contra uno. Hay que seguir en la misma línea y controlar cosas que nos pudieron hacer daño. Tenemos que igualar su ritmo”, explicó.

A nivel personal, Joan Garcia también valoró su crecimiento en las últimas temporadas. “Me siento cómodo. He mejorado en el juego. Soy joven y poco a poco voy haciendo. Estoy muy contento, aunque tengo que mejorar cositas y ser mejor cada día”.

El portero también fue preguntado por la situación del director deportivo Deco y una posible salida, si Laporta no gana las elecciones. “No hay inquietud sobre si Deco se va. No podemos hacer mucho. No nos afecta tanto a nosotros. Estamos centrados en lo que viene, que es importante”.

Por último, el guardameta se refirió a los cambios en el criterio arbitral, especialmente en las acciones con los porteros. “Se permite más el contacto con el portero y en general. Hay que trabajar con eso, saber que lo buscarán e igualarlos”.

Garcia cerró recordando su llegada al club el pasado verano, cuando su nombre apareció vinculado a varios equipos. “En verano sonaron muchas cosas. Desde que salió el interés del Barça lo prioricé y fue una buena decisión”.