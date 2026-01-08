Joan Garcia echa el cerrojo

Uno de los problemas del Barça en el inicio de la presente temporada fueron los muchos goles encajados. No ayudó a ello la lesión de Joan Garcia. Con la vuelta del portero de Sallent, han vuelto los buenos números atrás. Ante el Athletic en la semifinal de la Supercopa, el equipo de Hansi Flick volvió a dejar a cero su portería, algo que fue destacado por el entrenador alemán en la posterior rueda de prensa. Con el de ayer, son cinco los partidos seguidos que lleva el Barça sin encajar. La portería ha sido defendida en cuatro de esos partidos por Joan Garcia. La quinta es de Marc-André Ter Stegen en la Copa del Rey contra el CD Guadalajara.

Joan Garcia echó el cerrojo ante Osasuna, Villarreal y Espanyol en la Liga y Athletic en la Supercopa. En algún partido, como el de ayer, apenas tuvo que intervenir. En otros, como el derbi del pasado sábado en Cornellà, tuvo muchísimo trabajo, siendo el gran protagonista de la victoria azulgrana con hasta seis intervenciones de mucho mérito y algunas de las mejores paradas de la temporada, como la que le hizo a Pere Milla o el balón que le sacó a Roberto de los pies. En total, Joan Garcia suma 429 minutos sin encajar un gol y el Barça, añadiendo el partido de Copa que jugó Ter Stegen, 519. El último gol encajado fue en el partido de Champions contra el Eintracht. El tanto lo anotó Ansgar Knauff en el minuto 21. Los azulgranas remontaron en la segunda parte con dos goles de Koundé.

Tras estas cinco porterías a cero consecutivas logradas por el Barça, suma un total de nueve el equipo de Flick en la presente temporada. La última antes de la racha también había sido contra el Athletic en el regreso del equipo azulgrana al Spotify Camp Nou, cuando goleó a los de Ernesto Valverde (4-0). Precisamente aquel día fue el del regreso de Joan Garcia a la portería tras la lesión de menisco que sufrió en el partido contra el Oviedo de la sexta jornada de Liga. El Barça también mantuvo la portería a cero contra el Mallorca, el Valencia y el Getafe, siempre con el portero de Sallent bajo palos. Es decir, Joan Garcia no ha encajado goles en ocho partidos desde que es portero del Barça de los 17 que ha jugado. Casi en la mitad, ha mantenido la portería a cero. Quien fue su sustituto mientras estuvo lesionado, Wojcech Szczesny, no lo consiguió ni una vez en los nueve partidos que disputó. Son catorce los goles que ha recibido el de Sallent en 17 partidos, con una media de 0,82 por partido.

Está claro, como así explican los números, que el retorno de Joan Garcia ha sido clave en la remontada del Barça en la Liga. Ha encajado el equipo azulgrana 20 goles en la primera vuelta, nueve de ellos, menos de la mitad, el portero de Sallent, que ha ayudado con sus intervenciones a que el equipo de Flick se acerque a los mejores equipos en este aspecto. Son el Villarreal, con 16 tantos recibidos y dos partidos menos jugados, el Real Madrid y el Atlético (17) y el Espanyol (19).

Por todo ello, no es de extrañar que el guardameta esté recogiendo los elogios de su entrenador y sus compañeros y que se haya abierto el debate sobre si debe ser convocado por Luis De la Fuente, seleccionador español, en la próxima ventana de partidos y llevárselo posteriormente al Mundial. Los guardametas de De la Fuente son Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, pero no parecería lógico prescindir de uno de los mejores guardametas del mundo.