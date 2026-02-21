Joan Garcia desvela algunas de sus manías: "Antes del partido escucho siempre las dos mismas canciones"

Joan Garcia concedió una entrevista al diario 'Marca' en la que repasa su adaptación al conjunto azulgrana, sus aspiraciones internacionales y algunas de sus manías antes de los partidos. El portero se mostró plenamente identificado con el proyecto deportivo del club y con la filosofía que se respira en el vestuario. “El Barcelona es un equipo que encaja mucho conmigo. Además, es un vestuario muy joven, con muchas ganas de hacer cosas grandes. Si trabajamos bien tendremos muchas temporadas de éxitos. Y eso es lo que quiere un jugador: un buen futuro y un gran proyecto a lo largo de los años. Y en eso el Barça era ideal”.

En clave de selección, no ocultó su ambición de disputar el Mundial. “Es un sueño, porque es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar a nivel de selección o en general en el fútbol. Representar a tu país en un Mundial es lo máximo. Es una ilusión que está ahí y que creo que existen posibilidades reales de pelear para entrar. Que el seleccionador tenga dudas para ver a quién llama es bueno para todos”.

También dejó espacio para hablar de sus costumbres en la previa de los partidos, desvelando algunos detalles personales que forman parte de su preparación mental y competitiva. “Como muchos, tengo mis manías y mis rutinas. Me gusta, el día de antes, cenar lo mismo; también escuchar las mismas canciones cuando bajo del autobús; y luego, cuando salgo al campo, tocar los tres palos de la portería y un poco el balón. Es una rutina que hago para saber que, si lo hago, estaré en las mejores condiciones para jugar. Me da tranquilidad. La noche antes ceno siempre un poco de salmón con arroz y huevo. Y antes del partido escucho siempre las dos mismas canciones: Not Afraid de Eminem y Live Your Life de Rihanna. Me gusta hacerlo y ya está, no tiene mayor secreto”.

Las actuaciones arbitrales

Cuestionado por la actuación arbitral en los últimos encuentros, el guardameta optó por un discurso prudente y centrado en el trabajo propio. “¿Los árbitros? Últimamente, hay jugadas dudosas que no están cayendo de nuestro lado. Pero es algo en lo que los jugadores no debemos perder el tiempo”.

Para Joan la clave es mejorar en las cosas que pueden controlar como equipo en los próximos partidos. "Tenemos muchísimas cosas que mejorar. En estos últimos partidos, no están saliendo las cosas como queremos. Pero son detalles: saber qué hacer en cada momento, saber lo que se nos pide a los jugadores en cada momento y plasmarlo en el campo. Tenemos una idea de juego muy buena, pero si un futbolista no hace lo que tiene que hacer o hace más de lo que debe puede afectar negativamente al partido o al sistema. Hay que analizarlo bien, tener claro lo que hay que mejorar -que en eso estamos bien-, hablarlo, debatir entre nosotros y, a partir de ahí, trabajarlo mucho".

Por último, se refirió a la evolución reciente del eterno rival, el Real Madrid, descartando cualquier exceso de confianza. “Yo no di al Real Madrid por muerto. No me ha sorprendido su recuperació”.