Joan Garcia demuestra que es humano en el 1-0 del Oviedo

Joan Garcia había sido el salvavidas del Barça en las cinco jornadas de liga que se habían disputado hasta la fecha. Acumulaba tres porterías a cero en cinco partidos, justo lo que se buscaba acometiendo este fichaje estratégico. Sin embargo, el fútbol se decide en los pequeños detalles y hasta los mejores cometen errores. En el minuto 32 el portero salió del área pero buscó un pase en corto en lugar de despejar y cedió sin querer el balón a Alberto Reina, que anotó desde larga distancia.

El inicio azulgrana fue bastante espeso. Al equipo de Flick le costó encontrar espacios. Sin embargo, tuvo ocasiones de sobras, especialmente con un Rashford que está generando mucho peligro con disparos lejanos a portería, aunque no está destacando por su brillantez con el balón. El británico perdió balones pero siguió demostrando que un jugador de sus características genera peligro con muy poco.

El Oviedo de Veljko Paunović tuvo las ideas muy claras firmando una primera parte muy sólida. Su equipo se mostró muy rocoso y bien trabajado en defensa. El gol le dio impulso y, desde entonces, se sintió cómodo.

Once de ligeros cambios

Hansi decidió hacer ligeras modificaciones. Eric Garcia salió como lateral derecho, confirmando que es el jugador más versátil y de garantías de la plantilla, lo que permitió dar descanso a Koundé. En el eje se confió en la dupla Cubarsí y Eric, bien escoltados por un Gerard Martín muy serio en la izquierda. El canterano ha sido un gran recambio durante la baja de Alejandro Balde, que debería regresar en breve pues ya acumula varios días trabajando con el grupo.

En el centro del campo entró Casado para relevar a Frenkie. A su lado, los ya habituales Olmo y Pedri intentaron activar a los de arriba. Arriba hubo pocas sorpresas, con Ferran abriendo el campo, Rashford como punta móvil y Raphinha listo para el uno contra uno o el golpeo desde la frontal.

El fallo de Joan no borra lo bien que venía haciendo las cosas. En cinco partidos dejó la portería a cero tres veces, dando una sensación de seguridad que está siendo muy bien recibida por los aficionados azulgrana, que ya eran conscientes de la dimensión del fichaje.