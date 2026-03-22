¡Joan Garcia da el susto con sus molestias en el gemelo: casi pide el cambio!

Susto con Joan Garcia. El portero blaugrana, que había salvado al equipo en los primeros minutos de juego con un paradón a bocajarro, sintió de nuevo molestias en el gemelo de la pierna izquierda y el partido tuvo que parar. El guardameta se tocó en la misma zona que le hizo abandonar el partido de Champions ante el Newcastle y se temió lo peor, aunque ha continuado sobre el terreno de juego dejando claro que podía seguir.

Joan García fue sometido a pruebas que descartaron cualquier lesión en la zona afectada, pero por lo visto parece que el portero no anda nada cómodo y tiene molestias en el gemelo. Lo ha notado en un momento del partido en el que prácticamente no había participado con los pies y se ha generado un susto en el banquillo blaugrana.

Hansi Flick ha mandado a calentar de urgencia a Szczesny, pero el polaco no ha tenido que salir al campo. De hecho, prácticamente no ha salido del banquillo porque Joan Garcia ha hecho un gesto al banquillo asegurando que podía continuar sin problemas. El polaco ya tuvo que salir en los últimos minutos en el duelo de Champions, dónde prácticamente no participó porque la eliminatoria ya estaba decidida.

Joan García está convocado para este lunes con la selección española. Es la primera vez que el portero blaugrana va a ir con la absoluta y no quiere perderse por nada del mundo esta posibilidad, que puede darle entrada a participar en el Mundial en verano. Tanto el portero como el club blaugrana han asegurado que está bien y apto para jugar, aunque se mantienen unas molestias inoportunas.