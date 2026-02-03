Joan Garcia y Cubarsí, las últimas víctimas de robos en casas de jugadores del Barça

Joan Garcia y Pau Cubarsí han sido los dos últimos futbolistas del Barça que han sufrido un robo en sus domicilios, ambos ubicados en municipios del Baix Llobregat. La casa del guardameta fue asaltada el 10 de enero durante la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí, mientras que unos días antes (el 30 de diciembre) lo fue la del defensa mientras estaba entrenando con el equipo.

Según informa 'La Vanguardia', ambos robos están siendo investigados por la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra y, en los dos casos el montante de lo robado fue similar, unos seis mil euros. En casa de García se llevaron joyas y en la de Cubarsí un reloj.

En el caso de Joan Garcia, estaba en Arabia Saudí en una jornada de descanso antes de la final de la Supercopa contra el Real Madrid. A las ocho de la tarde, hora en España, saltó la alarma de su vivienda después de que dos individuos vestidos de negro accediesen al domicilio. Rápidamente, se trasladó una patrulla de la policía local, otra de los Mossos y una pareja de vigilantes de la empresa que el Barça tiene contratada para mantener la seguridad de sus jugadores.

Por lo que respecta a Pau Cubarsí, el robo se produjo en el segundo día de los entrenamientos del FC Barcelona después de las vacaciones de Navidad. El de Estanyol, que vive con su hermana, estaba comiendo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el resto de sus compañeros y sobre las dos y media se produjo el robo de la vivienda cuando no había nadie en el domicilio.